Tenerife anota su primer gol tras la muerte de Jesús de Miguel y desata el llanto

La vida después de la tragedia. CD Tenerife volvió a la actividad luego del sensible fallecimiento de Jesús de Miguel y el Estadio Heliodoro Rodríguez López vivió un emotivo momento, lo que se suponía un festejo de gol se transformó en llanto.

Tenerife recibió en casa al AD Ceuta en duelo correspondiente a la Jornada 14 de la Segunda División de España y minutos antes de irse al descanso llegó la anotación que conmovió a todo el inmueble.

Gol con dedicatoria al cielo

Corría el minuto 40’ cuando Nacho Gil marcó el primer gol de partido, un gol que más allá de dar la ventaja momentáneamente en el marcador, se vivió como una catarsis en el equipo.

Inmediatamente después de anotar el gol el ‘10’ de Tenerife rompió en llanto y se llevó las manos al rostro; inconsolable, Nacho Gil se dirigió a la banda y alzó hacia el cielo una camiseta de Jesús de Miguel para honrar su memoria.

Además, Gil también mostró una camiseta con un mensaje que llevaba por debajo del jersey:

“Demi (De Miguel), siempre en nuestros corazones”

Tanto en cancha como en gradas se podían observar lágrimas de tristeza y melancolía al recordar al eterno jugador blanquiazul.

Los homenajes para Jesús de Miguel

Tal y como sucedió en todos los campos de España, CD Tenerife también rindió homenaje a Jesús de Miguel antes y durante del partido.

Previo al juego, todo el equipo ingresó con una camiseta con mensaje para su compañero y dejaron un arreglo floral justo en el punto en el que ocurrió el trágico accidente. Por su parte la afición de Tenerife se aplausos y posteriormente guardo solemnemente un minuto de silencio.

Ya durante el juego, el árbitro paró el encuentro al minuto 9’ para que en las pantallas del inmueble se proyecta un video en la memoria de De Miguel.