Empate amargo, Pumas y América igualan en el Clásico Capitalino y pierden lugares importantes

Empate amargo. Pumas y América empataron 2-2 en el Clásico Capitalino, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026. Aunque ambos sumaron puntos, tanto Universidad Nacional como las Águilas perdieron lugares importantes dentro de la Tabla General, aunque con realidades muy distintas.

De un lado, América perdió el liderato de la Tabla General tras lado victoria de Cruz Azul y este empate ante Pumas. Por otro parte, Universidad Nacional se quedó rezagado en busca de jugar la Liguilla. Además de seguir fuera de puestos de Fase Final, de cara a la última jornada dependerán de múltiples resultados para clasificarse.

¿Cómo se jugó el Clásico Capitalino del Apertura 2026?

Como buen Clásico Capitalino, el partido inició con intensidad por parte de ambos equipos. Sin tregua alguna desde el primer segundo, el marcador no tardó mucho tiempo en moverse, gracias a un regreso clave para el ataque de las Águilas. Con la ausencia de Brian Rodríguez, el regreso de Alejandro Zendejas fue un respiro para los cremas que de inmediato se sintió en el campo.

Apenas al minuto 2, el conjunto que dirige Guillermo Almada tomó la ventaja en el encuentro. En la banda derecha, Oscar Perea logró driblar a Rodrigo López y mandó un centro a segundo poste, el cual remató Alejandro Zendejas de ‘palomita’, para así mandar el balón al fondo de las redes, poner el 0-1 en el marcador y anotarle su sexto gol personal a Keylor Navas en cinco partidos.

Sin embargo, la alegría no le duró mucho al americanismo. Minuto y medio después, la reacción de Universidad Nacional llegó gracias a sus dos extremos. Tras un desborde por la derecha, Uriel Antuna mandó un centro al área, en el cual anticipó César Huerta a los defensores americanistas y de primera intención remató, para así vencer a Luis Ángel Malagón y poner el 1-1 parcial. Posteriormente, el duelo no dio descanso en cuanto a la intensidad.

Esto llevó a que cada jugada se llevara al máximo y cada balón se disputara hasta el final. Entre algunas faltas, poco a poco se ‘calentaron’ ambos equipos en el campo. Y todo esto detonó en el minuto 24, en donde tras una falta en mediocampo los 22 jugadores en el terreno de juego se enfrascaron en una pelea, la cual terminó con cuatro amonestaciones: Erick Sánchez y Kevin Álvarez por parte de América, así como ‘Chino’ Huerta y Robert Morales para Pumas.

Después, la polémica se hizo presente en el Estadio Olímpico Universitario tras un gol anulado a Pumas, el cual significaba el 2-1, pero no contó por un fuera de lugar. Y así, el marcador se fue empatado al medio tiempo. Para la segunda parte, ningún equipo realizó cambios de inicio, por lo que la intensidad de los mismos futbolistas no cesó en ningún momento.

Y en el 72’, llegó nuevamente la controversia por un penalti marcado en favor de las Águilas, el cual anotó Henry Martín para poner el 1-2, a pesar del esfuerzo de Keylor Navas. Tras anotar el tanto de la ventaja, el capitán del América realizó su típico festejo en Ciudad Universitaria y parecía que los azulcremas buscarían mantener esa ventaja de cara a la recta final del encuentro.

Pero así como pasó en la primera mitad, Universidad Nacional reaccionó de inmediato y tras una falta en el área, César Ramos ahora marcó una pena máxima para los locales. Dicho penalti lo ejecutó de manera correcta Robert Morales, quien la colocó en el ángulo y puso el 2-2 que le daba vida a los Felinos en su pelea por un lugar en la Liguilla.

Sin embargo, fuera de algunos contragolpes, el equipo que dirige Esteban Solari no creó suficiente peligro para darle la vuelta a la pizarra. Por lo tanto, el Clásico Capitalino terminó con un empate que no beneficia a ninguno de los dos equipos.

¿Qué sigue para Pumas y América?

De cara a la última jornada, América quedó en segundo lugar de la Tabla General con 30 puntos, mientras que Pumas se posicionó en la 10ma posición con 21 unidades. Para la Fecha 17, los Felinos jugarán ante Rayados en busca de ganar y que se den una serie de resultados para jugar Liguilla, mientras que las Águilas se medirán a Tigres en busca del liderato.