Arsène Wenger se baja de la contienda por la presidencia de la FIFA
Solamente quedan unos cuantos días para el registro de candidaturas y Gianni Infantino cada vez está más cerca de una nueva reelección
Faltan solo unos días para que se termine el plazo para presentar candidatura de cara a las próximas elecciones de la FIFA y Arsène Wenger, la carta fuerte de la UEFA para derrocar a Infantino, se baja de la contienda.
De acuerdo a información revelada por L’Équipe, el histórico entrenador francés y actualmente Director de desarrollo global del futbol en la FIFA, Arsène Wenger, no tiene interés alguno de convertirse en presidente del máximo organismo rector del futbol mundial.
Pese a los rumores que lo colocaban como rival de Gianni Infantino en 2027, Wenger desea mantenerse en el puesto que desempeña dentro de FIFA desde el 2019.
UEFA ya tiene plan B
En el papel Arsène Wenger era el candidato con más poder dentro y fuera del organismo para intentar quitarle la presidencia de la FIFA a Gianni Infantino, por lo que ante su negativa de postularse la UEFA no se ha quedado de brazos cruzados y ya tiene una segunda carta bajo la manga.
Hasta el momento se desconoce el nombre, pero es hecho que UEFA, —de la mano de su presidente Aleksander Čeferin— presentará a un candidato para no dejarle vía libre a Infantino para su reelección.
Fecha límite para candidaturas
El tiempo juega a favor de Gianni Infantino y la fecha límite para que se presenten las candidaturas para la contienda a la presidencia de la FIFA cada vez está más cerca, por lo que solamente quedan unas cuantas horas
El plazo máximo de registro es el 18 de noviembre hasta las 23:59 horas (tiempo de Europa Central).
Una vez cerrados los registros, los candidatos tendrá prácticamente cuatro meses para poder realizar campaña y las elecciones se llevarán a cabo el próximo 18 de marzo en el 77.º Congreso de la FIFA a celebrarse en Rabat, Marruecos.