Arsène Wenger se baja de la contienda por la presidencia de la FIFA

Faltan solo unos días para que se termine el plazo para presentar candidatura de cara a las próximas elecciones de la FIFA y Arsène Wenger, la carta fuerte de la UEFA para derrocar a Infantino, se baja de la contienda.

De acuerdo a información revelada por L’Équipe, el histórico entrenador francés y actualmente Director de desarrollo global del futbol en la FIFA, Arsène Wenger, no tiene interés alguno de convertirse en presidente del máximo organismo rector del futbol mundial.

Pese a los rumores que lo colocaban como rival de Gianni Infantino en 2027, Wenger desea mantenerse en el puesto que desempeña dentro de FIFA desde el 2019.

Arsene Wenger levanta el trofeo especial que le fue entregado al Arsenal. (AP)

UEFA ya tiene plan B

En el papel Arsène Wenger era el candidato con más poder dentro y fuera del organismo para intentar quitarle la presidencia de la FIFA a Gianni Infantino, por lo que ante su negativa de postularse la UEFA no se ha quedado de brazos cruzados y ya tiene una segunda carta bajo la manga.

Hasta el momento se desconoce el nombre, pero es hecho que UEFA, —de la mano de su presidente Aleksander Čeferin— presentará a un candidato para no dejarle vía libre a Infantino para su reelección.

Fecha límite para candidaturas

El tiempo juega a favor de Gianni Infantino y la fecha límite para que se presenten las candidaturas para la contienda a la presidencia de la FIFA cada vez está más cerca, por lo que solamente quedan unas cuantas horas

El plazo máximo de registro es el 18 de noviembre hasta las 23:59 horas (tiempo de Europa Central).

Una vez cerrados los registros, los candidatos tendrá prácticamente cuatro meses para poder realizar campaña y las elecciones se llevarán a cabo el próximo 18 de marzo en el 77.º Congreso de la FIFA a celebrarse en Rabat, Marruecos.