Pumas encuentra acomodo a Leo Suárez: llegaría a Mazatlán en préstamo

Los Pumas de la UNAM habrían encontrado salida para Leo Suárez a pocos días del cierre del mercado invernal, ya que el futbolista argentino estaría por convertirse en nuevo refuerzo del Mazatlán FC para el Clausura 2026, en calidad de préstamo por seis meses.

El movimiento toma relevancia debido a que esta sería la última temporada de los Cañoneros en la Liga MX, ya que la franquicia sinaloense cederá su plaza al Atlante, equipo que regresará a la Primera División a partir del verano próximo, ocupando el sitio que dejará Mazatlán.

Suárez no entraba en planes de Pumas, por lo que se mantenía entrenando con la categoría Sub-21 del conjunto universitario para no perder ritmo, luego de un préstamo previo con Estudiantes de La Plata en el futbol argentino, donde tampoco logró consolidarse. Ante la falta de oportunidades, el atacante buscó acomodo en el mercado y Mazatlán apareció como opción.

De concretarse la operación, este será el cuarto club de la Liga MX en la carrera del originario de San Martín, Argentina, tras haber militado en Santos Laguna, América y Pumas, por lo que ahora intentará aportar experiencia y ofensiva para que los Cañoneros tengan una despedida digna del máximo circuito.

En caso de hacerse oficial en los próximos días, Leo Suárez reportaría de inmediato con el equipo dirigido por Sergio Bueno, y no se descarta que pueda debutar en la Jornada 5, cuando Mazatlán reciba a Chivas en un duelo que promete reflectores.