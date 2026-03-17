Hansi Flick confiesa que el Barcelona será el último su último equipo

Hansi Flick lo tiene claro: el último club al que dirigirá, será el Barcelona. Así confesó en rueda de prensa, previo al duelo de vuelta contra Newcastle de los Octavos de final de la Champions League, dejando en duda si renovará o no con el cuadro blaugrana.

“Está clarísimo que me gusta trabajar aquí. Pero lo más importante de todo, al menos lo que siento ahora mismo, es que me gusta ser una persona independiente. Tengo una gran familia, tengo un muy buen 'staff' aquí y también recibo el apoyo de todo el mundo de Barcelona. Es fantástico. Pero al final, esto es futbol.

Hansi Flick señaló que, primero, tiene que hablar con su familia AFP

Estoy aquí por ellos, para ayudarles a alcanzar el mayor de los niveles. Ya veremos. Creo que tenemos tiempo suficiente. No estoy pensando en irme a ningún otro lugar. Estoy aquí y este será mi último club, mi último trabajo. Es algo que me alegra”, confesó el técnico del Barcelona.

Hansi Flick rechazó hablar de una posible renovación hasta 2028, debido a que no es el momento adecuado porque este miércoles tienen un partido importante.

“Todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí, pero primero tengo que hablar con mi familia. Tendremos tiempo suficiente para poder hablar de ello, pero ahora mismo no es el momento adecuado”, apuntó.

Hansi Flick ve un duelo de vuelta ante el Newcastle de la Champions League AFP

Flick reveló parte del contenido de la carta que le dio Joan Laporta, presidente del Barcelona, cuando fichó con el club.

“Destacó el papel de Johan Cruyff, porque fue el hombre que creó el nuevo Barça, pero también me hablaba de la filosofía de la que el club se siente tan orgulloso, de su estilo de futbol. No sólo se trata de ganar, se trata del modo en el que uno gana. Eso también es importante, ganar y jugar con pasión, con la mentalidad adecuada y también disfrutando de este deporte. Se trata del espíritu de equipo también, y es lo que queremos demostrar en el partido de mañana”, indicó.

FLICK ESPERA UN ESCENARIO DIFERENTE CON EL BARCELONA – NEWCASTLE

Hansi Flick visualiza un escenario diferente en el Barcelona – Newcastle, donde se plantea un escenario en que su rival pueda presionar muy arriba en el uno contra uno y defiendan muy bien en el último tercio.

“Será un partido duro el de mañana, se lo he dicho a los jugadores; es un equipo físico, con una actitud agresiva en el uno contra uno, también en transición con jugadores muy rápidos. Tenemos que jugar un partido perfecto mañana”, declaró.