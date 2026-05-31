Pulisic despierta, Zendejas suma minutos y Estados Unidos vence a Senegal rumbo al Mundial 2026

Estados Unidos dio otro paso en su preparación para la Copa del Mundo de 2026 al derrotar 3-2 a Senegal el domingo en uno de sus últimos ensayos antes del inicio del torneo.

Christian Pulisic puso fin a una sequía goleadora de casi cinco meses con selección y clubes, mientras que Folarin Balogun anotó el tanto decisivo en la segunda mitad para asegurar la victoria del conjunto anfitrión.

El equipo estadunidense tomó ventaja desde temprano. A los 7 minutos, Pulisic participó en la jugada que terminó con el gol de Sergiño Dest. El atacante del Milan volvió a aparecer al 20, cuando recibió un pase de Ricardo Pepi, eludió al portero Mory Diaw y definió hacia una portería vacía para colocar el 2-0.

El estandarte de Estados Unidos

El tanto representó el número 33 de Pulisic con la selección estadounidense en 85 partidos internacionales. También significó el final de una racha negativa que se extendía desde noviembre de 2024 con el combinado nacional y de 19 encuentros consecutivos sin marcar con su club.

Senegal reaccionó antes del descanso gracias a su figura histórica. Sadio Mané descontó al minuto 44 después de aprovechar una pérdida de balón de Antonee Robinson y un pase de Habib Diarra. El delantero amplió su récord como máximo goleador de la selección africana al llegar a 54 anotaciones internacionales.

El empate llegó poco después del inicio de la segunda parte. Nicolas Jackson superó la salida del guardameta Chris Brady y dejó el balón servido para que Mané empujara el 2-2 al minuto 52.

Brady había ingresado tras el descanso junto con otros nueve cambios realizados por el entrenador estadounidense. El arquero disputó así su primer partido con la selección absoluta.

Estados Unidos recuperó la ventaja al minuto 63. Tim Weah envió un centro que fue desviado por Moustapha Mbow y el balón quedó en posición ideal para que Balogun definiera y firmara su noveno gol internacional.

Zendejas suma minutos

El encuentro también dejó participación de Alejandro Zendejas. El atacante del América ingresó al minuto 76 y sumó minutos en una plantilla que continúa afinando detalles de cara al debut mundialista.

La selección estadounidense enfrentará a Alemania el 6 de junio en su último partido de preparación. Posteriormente abrirá su participación en el Mundial contra Paraguay el 12 de junio.

Senegal, por su parte, disputará un amistoso ante Arabia Saudita el 9 de junio antes de iniciar su camino mundialista frente a Francia el 16 de junio.

El resultado refuerza la confianza de Estados Unidos a pocos días de comenzar una Copa del Mundo en la que tendrá la responsabilidad de jugar como anfitrión y aspirar a una actuación destacada ante su afición.