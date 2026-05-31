¡Estrategia inédita! Filtran los uniformes que usará México en la Fase de Grupos del Mundial 2026

De acuerdo con información del sitio especializado Footy Headlines, se habrían revelado supuestos detalles internos de Adidas sobre la planeación de los uniformes que se utilizarán en la Copa Mundial 2026. El reporte incluye información específica sobre el calendario de indumentaria de la Selección Mexicana durante la fase de grupos del torneo.

Según esta filtración, el combinado mexicano tendría contemplado un uso poco habitual de sus tres uniformes oficiales en la fase de grupos, algo que no suele darse en competencias de este nivel.

México usaría sus tres uniformes en la fase de grupos del Mundial 2026

El documento filtrado señala que la Selección Mexicana debutaría en el Mundial 2026 enfrentando a Sudáfrica con su tradicional camiseta verde de local.

En su segundo compromiso, el equipo cambiaría al uniforme negro alternativo, mientras que cerraría la fase de grupos ante la República Checa utilizando el uniforme blanco de visitante. Con ello, México utilizaría sus tres equipaciones en apenas tres partidos.

Adidas definiría una línea estética uniforme en los kits

Otro de los puntos relevantes del informe indica que Adidas habría establecido una coherencia visual en todos los uniformes, utilizando la misma tipografía del kit de local para las inscripciones oficiales de los partidos.

Esto incluiría nombres de jugadores, números y detalles del encuentro, lo que provocaría variaciones estéticas en los uniformes alternativos al combinar estilos tipográficos distintos.

Rumores y expectativa rumbo al Mundial 2026

La filtración, atribuida a Footy Headlines, forma parte de una serie de avances sobre los diseños e innovaciones en la indumentaria de cara al Mundial 2026, torneo en el que México será uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

La información ha generado expectativa entre los aficionados, al revelar un posible enfoque más personalizado por parte de Adidas en la experiencia visual de las selecciones, además de una gestión distinta en el uso de uniformes durante la fase de grupos.