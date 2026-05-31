Frentes Políticos / 31 de mayo de 2026

1. Puerta abierta. A días de que México reciba los reflectores del Mundial, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cortaron el listón de una obra que carga tanto concreto como simbolismo. La inversión de 6 mil 500 mdp en el AICM busca corregir años de desgaste acumulado y presentar una cara renovada ante millones de visitantes. El mensaje es evidente: mostrar capacidad de ejecución donde antes abundaban las quejas. El aeropuerto luce mejor. Ahora toca demostrar que funciona mejor. La puerta de entrada los espera.

2. Equipo. En San Felipe, donde el mar suele imponer sus tiempos, surgió una escena poco frecuente en la conversación pública: varias instituciones colaborando en la misma dirección. Raymundo Morales Ángeles, secretario de Marina, respondió al reporte de un lobo marino con movimientos aletargados y desplegó una operación que involucró a Mariana Boy, procuradora federal de Protección al Ambiente, y a Pedro Álvarez Icaza, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas. Con apoyo especializado, el ejemplar fue contenido y trasladado a la UABC para evaluación médica. Sin reflectores. Con resultados. Eso es todo.

3. Maestros del plantón. A diez días del arranque del Mundial, la CNTE decidió recordar que en México los calendarios políticos suelen pesar más que los deportivos. Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, salió de una larga mesa con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Mario Delgado, titular de Educación Pública, y Martí Batres, director general del ISSSTE, sin el trofeo que buscaba el magisterio: la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Hubo respuestas parciales y compromisos administrativos, pero las demandas centrales siguen estacionadas. El reloj mundialista avanza. La presión también.

4. Fondos. En Almoloya de Juárez, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Delfina Gómez, gobernadora del Edomex, volvieron a colocar a los pueblos originarios en el centro del escaparate presupuestal. El anuncio de apoyos por 881 mdp para 601 comunidades llega con una apuesta política precisa: recursos sin intermediarios y decisiones tomadas en asamblea. Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, y Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, arroparon la ruta. Justicia histórica. La prueba no está en el anuncio. Está en la obra terminada. Ahí empieza la cuenta real.

5. Rebasado. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, apostó a que el conflicto magisterial seguiría atrapado en las mesas de negociación, pero esta semana Mitla cambió el guion. La licencia de Esaú López Quero, alcalde de San Pablo Villa de Mitla, no cerró la herida abierta por las imágenes de civiles armados y policías actuando en el mismo frente. La CNTE encontró un agravio capaz de unificar demandas dispersas y elevar la presión sobre un gobierno que prometía diálogo. Mientras la federación intenta recuperar el control político, en Oaxaca quedó una impresión difícil de borrar: el conflicto tomó vuelo propio. Jara volvió a fallar.