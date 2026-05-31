José Ramón Fernández charla con Excélsior: “Quizá sea mi último Mundial”

Desde las calles vigiladas de la dictadura argentina en 1978 hasta los modernos estadios que albergarán la Copa del Mundo de 2026, la carrera de José Ramón Fernández ha recorrido prácticamente medio siglo de historia del futbol.

El periodista con 54 años de carrera y doce mundiales, recibe a Excélsior en un santuario para charlar de su carrera. Es inevitable no distraerse. Entre sus paredes conviven más de 300 artículos de colección que narran décadas de historia: fotografías, balones firmados por Pelé y Maradona, botines que marcaron época, muñecos de él y de personajes de la televisión deportiva mexicana. Cada objeto ocupa un lugar preciso, como si se tratara de una pieza de museo.

A unos días de cumplir su décimo tercera justa, todo apunta a que el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último capítulo de una trayectoria irrepetible frente a las cámaras.

“Solamente Dios lo sabe, yo creo que si… se va acabando uno la carrera, he hecho también 13 Juegos Olímpicos. Uno necesita descansar, antes de que Dios te diga ‘ya, acabaste José Ramón, ya no hay más cachirules’”, señala José Ramón Fernández.

El Mundial de 1970 lo vivió desde la mirada asombrada de un joven que compartía cada partido junto a su padre, maravillado por las figuras que desfilaban por las canchas del país.

Dieciséis años después, en México 1986, José Ramón Fernández encabezaba una revolución en la televisión deportiva con Los Protagonistas, un proyecto que transformó la manera de analizar el futbol en México. Ahora, previo al tercer Mundial celebrado en suelo mexicano, adquiere un significado especial para él.

José Ramón Fernández cumplió 54 años de carrera Excélsior

“En el 70’ viví junto a mi padre el Partido del Siglo, entre Italia y Alemania. Para México 86’ quizá hubo más ambiente, fue muy bien recibido y con mucho sentimiento por lo que había sucedido un año antes con el temblor de 1985. Nuestro gran éxito con Los Protagonistas fue que nos dimos cuenta que la gente que se iba a trabajar, no veía los partidos. El padre que llegaba a su casa se pudiera sentar con su familia a ver el resumen, acompañado del humor de Andrés Bustamante y Víctor Trujillo”, menciona.

A sus 79 años y rodeado de recuerdos que resumen más de cinco décadas de carrera, contempla la posibilidad de que esta Copa del Mundo sea la última de una historia que ayudó a contar como nadie.