Qué anuncio de la lista de Senegal para el Mundial, ¿el mejor?

La selección de Senegal difundió su lista de 28 futbolistas para el Mundial 2026, a través de un anuncio que es considerado como el mejor de las convocatorias, hasta el momento, donde Sadio Mané figura como el líder y quien se quedó fuera del torneo hace cuatro años por una lesión.

Los elegidos por el técnico Pape Thiaw fueron mostrados de una forma especial, en un anuncio que evoca la cultura, tradición y misticismo en Senegal. Combina experiencia y juventud en su convocatoria.

El técnico recortará la lista a 26 futbolistas antes de la fecha límite a finales de este mes.

Bara Ndiaye, de 18 años, fue incluido en la lista. El centrocampista del Bayern está valorado en 300 mil euros.

Bara Ndiaye, de 18 años, fue incluido en la lista Reuters

La selección de Senegal ganó la Copa Africana de Naciones en una polémica final, que posteriormente fue adjudicada a Marruecos. El tema está ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

La mejor participación de Senegal en un Mundial, se dio en 2002, cuando alcanzó los Cuartos de final. Fue eliminada en la Fase de Grupos de 2018 y en Octavos de final hace cuatro años.

LA LISTA DE 28 FUTBOLISTAS DE SENEGAL PARA EL MUNDIAL 2026:

- Porteros: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Niza), Mory Diaw (Le Havre).

- Defensas: Krepin Diatta (Mónaco), Antoine Mendy (Niza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ilay Camara (Anderlecht), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Moustapha Mbow (Paris FC), Ismail Jakobs (Galatasaray).

- Medios: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mónaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern de Múnich).

Sadio Mané podría disputar su último Mundial Reuters

- Delanteros: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern de Múnich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (París Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

LOS PARTIDOS DE SENEGAL EN EL MUNDIAL 2026:

- Martes 16 de junio: Francia vs. Senegal.

- Lunes 22 de junio: Noruega vs. Senegal.

- Viernes 26 de junio: Senegal vs. Irak.