Selección de Túnez: Títulos, datos y calendario en el Mundial 2026

La trayectoria de Túnez en las Copas del Mundo es una persistente batalla por superar la barrera de la primera ronda. Túnez grabó su nombre en la historia en Argentina 1978.

En su debut, derrotaron 3-1 a México, convirtiéndose en la primera selección africana en ganar un partido en un Mundial.

Este triunfo fue tan impactante que obligó a la FIFA a otorgar una plaza adicional para África en las siguientes ediciones. A pesar de empatar con la entonces campeona Alemania, se quedaron a un paso de la siguiente ronda.

Jugadores de la Selección de Túnez en un entrenamiento Instagram

Tras 20 años de ausencia, Túnez se convirtió en un invitado frecuente bajo el mando de figuras como Hatem Trabelsi.

Sin embargo, en las ediciones de Francia, Corea-Japón y Alemania, el equipo sufrió para encontrar el gol, logrando empates valiosos pero sin poder concretar victorias que los catapultaran a octavos de final.

En Rusia 2018, rompieron una sequía de 40 años sin ganar un partido mundialista al vencer a Panamá. Pero su actuación más heroica llegó en Qatar 2022: en el último partido de grupo, derrotaron 1-0 a la campeona vigente, Francia.

A pesar de los 4 puntos obtenidos, quedaron fuera por criterios de desempate, despidiéndose con la frente en alto y como una de las defensas más sólidas del torneo.

Túnez llega al proceso de 2026 con un equipo basado en la disciplina férrea y jugadores con gran experiencia en ligas europeas (Francia y Alemania).

Su objetivo es claro: dejar de ser el equipo que “muere en la orilla” y clasificar, por primera vez en su historia, a la fase de eliminación directa en Norteamérica.

Dato curioso de la Selección de Túnez

En su histórico Mundial de 1978, el entrenador Abdelmajid Chetali hizo algo muy avanzado para su época.

Como no tenía videos de sus rivales (México, Polonia y Alemania Occidental), se dice que se disfrazaba y se infiltraba en los entrenamientos de los otros equipos o enviaba a “amigos” tunecinos que vivían en Europa a tomar notas a mano sobre cómo se movían los jugadores rivales. Esa preparación artesanal les dio la victoria contra México.

Ficha de la Selección de Túnez en Mundiales

Participaciones totales: 6 (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022).

Mejor posición histórica: Fase de Grupos (Puesto 9° en 1978*).

Mejor posición (Era Moderna): Fase de Grupos (2022).

Récord histórico (Partidos): 18 PJ | 3 PG | 5 PE | 10 PP.

Goles: 14 a favor | 26 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Wahbi Khazri (3 goles).

Jugador con más partidos: Riadh Bouazizi y Kaies Ghodhbane (9 partidos cada uno).

Gol más rápido: Ellyes Skhiri (Minuto 4 vs. Panamá, 2018).

Racha de clasificaciones: 3 consecutivas (1998 - 2006).

Confederación: CAF (África).

Calendario de Túnez en el Mundial 2026