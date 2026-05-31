Brasil golea 6-2 a Panamá en Maracaná antes de viajar al Mundial 2026

Brasil realizó su último partido frente a su público antes de emprender el viaje a Norteamérica para el Mundial 2026 y para agasajo de sus fanáticos lograron un marcador de 6-2 ante Panamá en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti mostró contundencia en la ofensiva y, de paso, dio un aviso a sus rivales.

La cuenta en el marcador la hizo un jugador en el cual Brasil espera tener grandes esperanzas en la ofensiva. Con solo un minuto en el marcador Vinicius aprovechó una recuperación de pelota de Casemiro en campo rival y ejecutó un disparo para colocar el 1-0.

Lucas Paqueta logra la cuarta anotación del partido ante Panamá. REUTERS

Casemiro ampliaría el marcador al minuto 38 tras conectar de cabeza un balón derivado de una acción individual de Vinicius por la banda.

En la segunda mitad, tras un cambio casi completo de la alineación por parte del estratega italiano, Rayan puso el tercer gol al minuto 52 luego de que Brasil obligó a un error de los visitantes colocando la presión desde la salida. El cuarto tanto llegó por Lucas Paquetá al minuto 59 con remate de izquierda.

Los aficionados brasileños no se habían sentado cuando Igor Thiago se encargó de marcar la quinta anotación en el minuto 63 por la vía del penal, mientras que Danilo cerró la cuenta definitiva para los brasileños en el minuto 81 al definir dentro del área luego de realizar una serie de controles del balón que, no solo sorprendieron a la defensa, sino que recordaron el “jogo bonito”.

Por su parte, las anotaciones de la selección de Panamá llegaron por conducto de Amir Murillo y Carlos Harvey. El primer tanto de los visitantes ocurrió al minuto 13 de la primera parte, cuando un cobro de falta de Murillo fue desviado por la barrera cambiando la trayectoria.

Vinicius Junior celebra su gol a los 59 segundos del partido. REUTERS

La segunda anotación para los dirigidos por Thomas Christiansen llegó en el minuto 84, producto de un disparo de media distancia realizado por el centrocampista Harvey que entró gracias a la fuerza de su pierna derecha y la colocación.

Aunque las dudas existen sobre Brasil, no solo por la lesión de Neymar, sino por unas eliminatorias donde se ubicaron en la quinta posición, apenas por delante de Paraguay; los cinco veces campeones del mundo no pueden ser descartados.