Selección de Suiza: Títulos, datos, figura y calendario en el Mundial 2026

Tras un impecable paso en la eliminatoria, los suizos emprenden su viaje a Norteamérica con un optimismo cauteloso. La Nati llega al torneo como uno de los equipos revelación con una plantilla que combina juventud, experiencia y liderazgo.

Suiza se ganó su clasificación gracias a la regularidad que le ha caracterizado durante la última década.

Se mantuvo invicta en el grupo B de la eliminatoria de la UEFA y terminó tres puntos por encima de Kosovo, con quien empató 1-1 en la última jornada. En seis partidos, Suiza marcó 14 goles, recibió dos y Breel Embolo fue el máximo goleador del grupo con cuatro anotaciones.

Yann Sommer fue una gran figura de Suiza en el Mundial anterior MEXSPORT

Suiza es la definición de resiliencia táctica. En la primera mitad del siglo XX, fueron una potencia europea que alcanzó los cuartos de final en tres ocasiones, incluyendo su propio Mundial en 1954, donde protagonizaron el partido con más goles de la historia (cayeron 7-5 ante Austria).

Su disciplina defensiva es legendaria: en 2006 se fueron del torneo invictos y con el arco en cero tras caer en penales en octavos. Hoy, Suiza ya no es solo un equipo que “sabe defender”.

Con una generación multicultural liderada por Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, los helvéticos llegan a cada torneo con la etiqueta de “el rival que nadie quiere enfrentar”, expertos en llevar al límite a las grandes potencias.

La disciplina y la eficacia de la plantilla podrían convertir a Suiza en la sorpresa de esta competición. El escenario está listo para que esta selección escriba una página dorada en su historia, demostrando que su ambición no tiene límites en suelo americano.

Dato curioso de la Selección de Suiza

En el Mundial de Suiza 1954, la marca Longines fue la encargada del cronometraje. Sin embargo, lo que pocos saben es que Suiza utilizó el torneo para demostrar al mundo su precisión técnica en un momento de máxima tensión en la Guerra Fría.

Los cronómetros utilizados no solo servían para el futbol; eran prototipos de tecnología de alta precisión que Suiza exportaba bajo estrictos controles para que no cayeran en manos de la inteligencia soviética.

El Mundial fue, básicamente, una feria de armas tecnológicas disfrazada de torneo deportivo para demostrar que Suiza seguía siendo el “relojero del mundo”.

Figura de la Selección de Suiza en el Mundial

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Granit Xhaka

Xhaka, el veterano capitán y jugador con más partidos internacionales de Suiza, resurgió con su fichaje al Bayern Leverkusen en julio de 2023.

En la siguiente temporada ayudó al equipo a conseguir su primer título de la Bundesliga mediante una racha invicta de victorias. Xhaka nació en Basilea, sus padres son albaneses y abandonaron Kosovo dos años antes de su nacimiento.

DT: Murat Yakin

Se convirtió en el director técnico en 2021 con 49 partidos internacionales bajo el brazo. Su experiencia se remonta a su etapa en el Grasshoppers y en el Sion.

La Nati ha tenido un buen rendimiento bajo su mando, pues clasificó a la Copa Mundial de 2022 y 2026, así como a la Eurocopa 2024.

Su filosofía gira en torno a la solidez defensiva, un trabajado mediocampo y extremos dinámicos que acompañan al centro delantero.

Ficha técnica de la Selección de Suiza

Participaciones totales: 12 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Mejor posición: Cuartos de Final (Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954).

Récord histórico: 41 PJ | 14 PG | 8 PE | 19 PP.

Goles: 55 a favor | 73 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Josef Hügi (6 goles).

Jugador con más partidos: Xherdan Shaqiri (12 partidos).

Dato histórico único: Única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol (Alemania 2006).

Mayor goleada a favor: 4-1 vs. Italia (1954) y 4-1 vs. Rumania (1994).

Mayor goleada en contra: 0-5 vs. Alemania Occidental (1966) y 1-6 vs. Portugal (2022).

Calendario de Suiza en el Mundial 2026

QATAR VS SUIZA 13 DE JUNIO 13:00 HRS

SUIZA VS BOSNIA Y HERZEGOVINA 18 DE JUNIO 13:00 HRS

SUIZA VS CANADÁ 24 DE JUNIO 13:00 HRS

Pronóstico de Suiza en el Mundial 2026

Históricamente, les cuesta dar ese paso extra hacia las semifinales cuando se enfrentan a plantillas con estrellas mundiales (como Brasil, Inglaterra o Argentina) que resuelven partidos por pura calidad individual. Su camino podría terminar en los cuartos de final.