Puebla está en el Mundial, recibirá a las selecciones de Perú y España en el Estadio Cuauhtémoc

Puebla se consolida como sede de eventos deportivos de relevancia internacional como la Copa del Mundo 2026.

El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, anunció oficialmente que el Estadio Cuauhtémoc será sede de un partido de preparación entre las selecciones de Perú y España el próximo 8 de junio.

El titular del Ejecutivo afirmó que este juego amistoso refrenda a Puebla como tierra de Campeonas y Campeones. "Estamos preparados para recibirles, porque Puebla es el Latido de México", afirmó.

La llegada de la selección de España representa un hito para la entidad, ya que el conjunto europeo arriba como la actual monarca del torneo de selecciones en Europa y se encuentra posicionada como la número uno del ranking de la FIFA.

Excélsior

El mandatario estatal subrayó que este evento se alinea con la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual utiliza al deporte como una herramienta fundamental para la reconstrucción del tejido social.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, viajará próximamente a México para realizar la presentación oficial del encuentro junto con el gobernador de Puebla.

El Estadio Cuauhtémoc también será casa de la Selección Mexicana el próximo 22 de mayo para enfrentar al combinado de Ghana como parte del cierre de preparación rumbo al Mundial de 2026.

Agenda futbolística en el Estadio Cuauhtémoc

22 de mayo

Mexico contra Ghana como parte de su cierre de preparación.

8 de junio

Perú contra España previo al mundial.