Bravos manda en la Zona Sur

El exligamayorista Miguel Tejada comanda una de las mayores sorpresas en la actual temporada de la Liga Mexicana de Beisbol. Como manager de los Bravos de León, el dominicano tiene a su equipo en el liderato de la Zona Sur por arriba de los súper favoritos Diablos Rojos del México.

Tejada, quien como pelotero fue designado Jugador Más Valioso de la Liga Americana en la temporada de 2002, ha logrado imprimir un sello victorioso a la novena guanajuatense, que con la barrida que logró el pasado fin de semana en Mérida, ante los Leones, se confirma en la punta sureña.

Justo hoy inicia otra contienda crucial como visitante ante los Pericos de Puebla, otro equipo que ha se mostrado sólido en este arranque y que marcha en la segunda posición apenas a un juego de distancia.

Los Bravos de León tienen a su mejor hombre a la ofensiva con el estadunidense Jimmy Kerrigan, quien es líder del circuito en carreras producidas con 26. Además, está Magneuris Sierra, quien suma 34 imparables.

Bravos de León tienen a su mejor hombre a la ofensiva con el estadunidense Jimmy Kerrigan, quien es líder del circuito en carreras producidas con 26. Cortesía: lmb

La experiencia del sinaloense Esteban El Pony Quiroz también ha sido clave en este equipo, por su facilidad para ponerse en los senderos. Suma 19 bases por bolas y 14 carreras anotadas.

También destaca el aporte del boricua Gabriel Cancel, quiensuma seis cuadrangulares.

Gaige Howard es el mejor bateador del equipo con un destacado .395.

En las estadísticas por equipo, Bravos de León es segundo lugar en porcentaje de bateo con .316 y en hits conectados con 242.

Mientras que son líderes en dobletes con 56 y en bases por bolas recibidas con 98.

El bullpen del equipo ha sido parte del éxito y ya son varias las victorias en las que han venido de atrás y mucho gracias al aporte de los relevistas que evitan mayor daño a los rivales.

Destacan Carlos Morales, Deury Carrasco y el cerrador Robert Gsellman como los brazos de confianza.

Justo el trabajo del coach de pitcheo, el sonorense Tavo Álvarez ha sido importante.

Las próximas series serán clave en las aspiraciones de los Bravos y una buena prueba para el resto del calendario.

Miguel Tejada, manager de los Bravos de León en los Liga Mexicana de Beisbol. Cortesía: lmb

Después de visitar a Puebla, segundo lugar de la Zona Sur, seguirá con su gira por Querétaro para enfrentar a los Conspiradores.

La próxima cuando regrese a su estadio La Fortaleza será para recibir ni más ni menos que al actual bicampeón de la LMB, Diablos Rojos del México.

Miguel Tejada, quien apareció en seis Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, logró preparar al equipo desde la pretemporada con un importante número de juegos. Esa planificación del dominicano, quien vive su segunda campaña con Bravos y la primera completa se ha visto reflejada en el desempeño sobre el diamante.