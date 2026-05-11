El caos de Fanki: preventa del Cruz Azul vs. Chivas termina en errores de precio y cancelaciones masivas

La preventa "Soy Celeste" para el duelo de ida de las semifinales del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Guadalajara inició bajo una tormenta de fallas técnicas y reclamos legales. A partir de las 19:00 horas, los aficionados que contaban con el beneficio de preventa por haber asistido a los cuartos de final contra Atlas en el estadio Banorte intentaron asegurar su lugar, pero se encontraron con una plataforma que presentó errores críticos desde los primeros minutos.

Códigos inválidos y el error de los 113 pesos

El primer obstáculo para la afición cementera fue la validación de su lealtad. Múltiples usuarios denunciaron que la aplicación de Fanki no reconocía los códigos de acceso enviados previamente. Sin embargo, el problema escaló cuando la plataforma mostró todas las localidades del Estadio Azteca a un precio uniforme de 113.92 pesos, incluyendo cargos, de acuerdo con varios usuarios que capturaron imagen y la subieron a las redes sociales.

Este error de sistema habría provocado una oleada de compras que, poco después, fueron invalidadas por la boletera. Ante la detección del fallo, Fanki habría optado por congelar la venta de boletos, lo que desató la furia de quienes ya contaban con un correo de confirmación de compra legítima.Intervención de Profeco y derechos del consumidor

La respuesta de los aficionados no se hizo esperar en redes sociales, donde etiquetaron masivamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Los usuarios argumentan que la cancelación unilateral de una compra confirmada viola sus derechos como consumidores.

Hice la compra legítima de mis boletos... y ahora la boletera está cancelando las compras, tengo el correo de confirmación. ¿Qué procede en este caso?", cuestionó en X un aficionado afectado.

Otra polémica de Fanki

Este episodio se suma al historial negativo de Fanki, empresa que ya había recibido duras críticas durante la gestión de entradas para el reciente partido amistoso entre México y Portugal.Un duelo histórico empañado por la logística

La expectativa por esta serie es máxima, pues Guadalajara y Cruz Azul no se veían las caras en una semifinal desde la temporada 1971-72. Aquel antecedente marcó una época dorada para La Máquina, pero hoy la tensión no sólo está en la cancha, sino en la incertidumbre de miles de aficionados que no saben si sus entradas serán respetadas para el juego de este miércoles.