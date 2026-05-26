Mundial 2026: Vinicius Júnior cede el histórico número 10 a Neymar en Brasil

El delantero del Real Madrid y de la Selección de Brasil, Vinicius Júnior, confirmó que Neymar utilizará el dorsal número 10 del representativo nacional durante el próximo Mundial 2026.

Neymar, quien fue adherido de última hora al listado de Brasil a pesar de sus lesiones, ha tenido que ajustarse a una serie de reglas establecidas por Carlo Ancelotti, director técnico, para ser considerado y aceptado, una de ellas según se ha filtrado es que no existe la obligación de que sea titular y deberá aceptar la posibilidad de ser jugador de banca.

Esta situación haría pensar que no ocuparía el número 10 en su playera durante el torneo dejando esto en manos de Vinicius Júnior. Sin embargo, el jugador de LaLiga ha sido claro en que no tomaría ese privilegio.

En declaraciones emitidas por el futbolista en una entrevista concedida al canal de YouTube CazeTV. El jugador del Real Madrid, quien portó dicha camiseta durante la ausencia del atacante del Santos por una lesión de rodilla ocurrida en octubre de 2023, liberó el número para que el histórico jugador de Brasil lo porte.

Vinicius Junior con el 10 de la Selección de Brasil REUTERS

“No sé mi número en la Copa del Mundo, pero el ’10′ es para Neymar, eso es obvio”, declaró Vinicius Júnior a CazeTV al tiempo que señaló que retomaría el número 7.

La decisión del cuerpo técnico de incluir al futbolista de 34 años generó diversas opiniones en su país, debido al periodo de inactividad que acumuló tras su última operación física y su posterior retorno al conjunto de Santos.

El representativo de Brasil iniciará su participación en la Copa del Mundo el próximo 13 de junio frente al cuadro marroquí como parte de la actividad del Grupo C, con el objetivo de obtener el campeonato del torneo de la FIFA por primera vez desde la edición celebrada en Corea-Japón 2002.

Los números 10 históricos de Brasil

La playera con el número 10 en la escuadra sudamericana posee un registro histórico tras ser utilizada en ediciones anteriores por elementos que han marcado leyenda no solo en su país, sino en el futbol internacional.

El listado de jugadores incluye nombres como el de Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho y Kaká.