Cruz Azul va por Julián Araujo del Celtic para el Apertura 2026: Huiqui ya tiene su plan

La tinta del décimo campeonato todavía no seca en La Noria y Cruz Azul ya trabaja pensando en la undécima estrella. Dos días después de coronarse campeón del Clausura 2026 ante Pumas, el presidente Víctor Velázquez ya piensa en los fichajes para el Apertura 2026 en busca de un bicampeonato.

El primer gran nombre que resuena en los pasillos celestes es el del lateral derecho Julián Araujo, quien ha sido concovado a la Selección Nacional, pero ahora está en proceso de recuperación, lo que hizo que se pierda el Mundial.

Información desde el interior del club expone que hay una intención real de hacer una oferta formal por Araujo, y el propio jugador vería con buenos ojos llegar a La Máquina. Sin embargo, la competencia será dura: Monterrey también lo tiene en el radar y busca aprovechar las conexiones de su directiva en el mercado norteamericano para ganar la carrera.

Julian Araujo ganó dos títulos en seis meses con Celtic, sin embargo, una lesión lo dejará fuera del Mundial 2026. Mexsport e Instagram: julian__araujo

¿Cuánto cuesta el fichaje de Julián Araujo?

El pase del defensor pertenece actualmente al Bournemouth de la Premier League inglesa (con contrato vigente hasta junio de 2029), y su préstamo con el Celtic de Escocia vence este verano. Aunque el club de Glasgow cuenta con una opción de compra, el futuro del jugador está en el aire. Su valor de mercado ronda los 10 millones de euros, una cifra que eleva la complejidad de la operación pero que Cruz Azul está dispuesto a negociar.

Desde que Jorge Sánchez emigró al PAOK de Grecia, Cruz Azul tuvo que improvisar en la banda derecha con Omar Campos, Jorge Rodarte y Amaury Morales.

Estas soluciones de emergencia bastaron para levantar la décima copa, pero Joel Huiqui no quiere repetir experimentos en el plano internacional y local. Cabe destacar que el Apertura 2026 comenzará unos días antes de que se dispute la final de la Copa del Mundo, inyectando una urgencia absoluta a la planificación de la plantilla.

Joel Huiqui asumió el mando de La Máquina antes de la última jornada de la fase regular del torneo Clausura 2026. Reuters

Joel Huiqui es ratificado como técnico de Cruz Azul para buscar la onceava

Joel Huiqui, quien había llegado al banquillo como interino en la recta final del calendario regular, terminó el torneo de forma invicta en sus siete partidos dirigidos y se ganó el puesto de forma definitiva.

Joel Huiqui es institucional, es de la casa. Ya estuvimos platicando con él, haciendo la planeación de cómo vamos a enfrentar el siguiente torneo y él se queda al frente”, comentó Velázquez. “Cruz Azul es una institución que exige el máximo. Huiqui se queda para el tiempo que sigamos dando resultados”.

El estratega sinaloense ya aceptó el reto y mandó un mensaje claro a la afición: el objetivo inmediato es ir por la onceava.