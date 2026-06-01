PSG aparece en Roland Garros con el trofeo de la Champions y roba reflectores

El Paris Saint-Germain volvió a robarse los reflectores en un escenario inesperado. Tras conquistar el bicampeonato en la UEFA Champions League, el club francés llevó la celebración hasta Roland Garros, donde jugadores del equipo compartieron el trofeo con los aficionados en la pista central Philippe-Chatrier.

La presencia del plantel parisino transformó una jornada del torneo de Grand Slam en una auténtica fiesta deportiva. Entre aplausos y cánticos, los seguidores reaccionaron con entusiasmo al ver de cerca la copa europea, en un ambiente que mezcló el tenis con el futbol de alto nivel.

Figuras como Ousmane Dembélé encabezaron la aparición del conjunto parisino, mostrando el trofeo ante las gradas en un gesto simbólico que reforzó la conexión entre dos de los eventos deportivos más importantes de la capital francesa.

Este tipo de celebración no es nueva para el PSG, pues el año pasado también lo hicieron, destacando la magnitud del torneo que representa Roland Garros, uno de los cuatro Grand Slams del calendario tenístico.

El momento dejó una imagen llamativa de unidad entre disciplinas, reflejando cómo los grandes triunfos del deporte parisino trascienden su contexto original y se convierten en celebraciones compartidas con toda la afición.

Aunque la actividad del torneo continuó con normalidad, la visita del PSG quedó como una de las postales más comentadas del día en París.