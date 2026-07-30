África examinará el plan de inversión de la FIFA

Cuando la mayoría de las confederaciones criticaron el plan de inversión de la FIFA, la Confederación Africana de Futbol (CAF) dio entrada al proyecto e invitó a sus asociaciones miembros a “examinarlo”.

“El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, mantendrá una reunión del Comité Ejecutivo de la CAF la próxima semana con el objetivo, entre otros, de examinar y evaluar la iniciativa propuesta 'FIFA Forward Enterprise'”, indicó la CAF.

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La FIFA quiere crear la empresa FIFA Forward Enterprise, que se encargará de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinios, boletos, licencias) y de eventos (Mundial, Mundial de Clubes, etc.). El objetivo es recaudar fondos para el desarrollo y crecimiento del futbol.

Inversores privados podrían poseer partes de la misma, pero serían minoritarios, según prometió la FIFA, que espera recaudar hasta 4.200 millones de dólares, cifra basada en un valor estimado para la FFE de 20.000 millones de dólares.

El plan de la FIFA sumó un respaldo desde África ante las numerosas críticas Reuters

La CAF dijo estar “comprometida a continuar las consultas (...) para apoyar el aumento de recursos financieros destinados al desarrollo y al crecimiento del futbol en África y en el mundo”.

Si el proyecto sale adelante, cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA podría recibir un bonus de 20 millones de dólares a principios de 2027, y verá como su dotación para el período 2027-2030 aumenta de 8 a 20 millones de dólares.

El proyecto recibió numerosas críticas, en especial de la UEFA, de las principales federaciones europeas e, incluso, de la Unión Europea.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (Concacaf) y la Confederación Asiática (AFC) lamentaron el miércoles que el proyecto se hiciera público sin que las 211 federaciones miembro de la FIFA fueran consultadas antes.

NUEVA CRÍTICA DE LA CONFEDERACIÓN ASIÁTICA HACIA EL PLAN DE LA FIFA

El jeque Salman afirmó que la Confederación Asiática (AFC) se vio sorprendida por los plazos que lanzó la FIFA, “cuando este tipo de decisiones nunca deben tomarse con prisas”, e indicó que se pondrá en contacto directamente con el organismo para solicitar más aclaraciones.

“La AFC cree firmemente que debe concederse tiempo suficiente para realizar una evaluación exhaustiva, que incluya la debida diligencia jurídica y de gobernanza”, escribió.

Con información de AFP y Reuters.