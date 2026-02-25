Una probada de cómo será la seguridad del Mundial: así se blindó el México vs Islandia en Querétaro

México entró en el ojo público después de la captura de Nemesio Oseguera Alias El Mencho por parte del Ejercito Mexicano y se puso en juicio la seguridad para desarrollar la Copa del Mundo en junio próximo.

De ahí que el partido entre México e Islandia de corte amistoso, tuviera una fuerte vigilancia y un dispositivo de seguridad que pocas veces antes se había acostumbrado en el país.

Helicóptero de la policía sobrevuela el estadio. Mexsport

El fútbol en México ha dejado de ser, hace tiempo, un asunto meramente deportivo para convertirse en una cuestión de Estado. La noche del juego, el estadio de Querétaro se transformó en un búnker de alta tecnología y disciplina castrense. No era solo un amistoso; era la demostración de fuerza que México necesitaba enviar al mundo.

Desde la tarde, la ciudad de Querétaro comenzó a respirar un aire de excepcionalidad. El operativo, descrito por las autoridades locales como "sin precedentes", se estructuró en seis anillos concéntricos que comenzaron mucho antes de que se divisaran las torres de iluminación del estadio. En las casetas de acceso al estado —Celaya, Palmillas y San José Iturbide—, la Policía Estatal (POES) y la Guardia Nacional establecieron los primeros filtros.

El ejercito mexicano en el estadio de Querétaro. Mexsport

La narrativa del miedo, alimentada por los bloqueos e incidentes recientes en estados vecinos, fue respondida con una coreografía de seguridad que el Gobierno mexicano pretende estandarizar para 2026. Helicópteros sobrevolando el recinto, unidades caninas rastreando cada rincón y una presencia masiva de la Secretaría de la Defensa Nacional.

"La seguridad es el mensaje. Si podemos garantizar la paz hoy, bajo este contexto, estamos listos para el Mundial", señaló un mando de la Guardia Nacional apostado cerca de la puerta 5, donde los aficionados pasaban por escáneres.

Una mujer soldado recibió un ramo de flores como parte del reconocimiento a esta institución. Mexsport

La venta de alcohol, ese histórico catalizador de disturbios, fue rígidamente limitada hasta el minuto 30 del segundo tiempo, una medida que busca higienizar la experiencia del espectador y prevenir cualquier chispa de caos en la grada.

A ojos de los observadores internacionales y de la propia FIFA, lo ocurrido en La Corregidora es un alivio necesario. Tras los hechos de marzo de 2022 en este mismo recinto, la sombra de la duda sobre la capacidad de México para albergar eventos masivos era alargada. Sin embargo, el despliegue de este juego ha servido como un "laboratorio de orden".

Es una "probadita", el adelanto de lo que los aficionados del mundo encontrarán en 2026: un país que, consciente de sus fisuras, está dispuesto a suturarlas con un despliegue de fuerza y logística que no deje margen al azar.