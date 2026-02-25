El Piojo Herrera le va a mandar Whats a Javier Aguirre para que lleve a Charly Rodríguez

Miguel Piojo Herrera volvió a aparecer en público después de su etapa como entrenador en Costa Rica y lo hizo sobriamente, sin meterse en polémicas o excederse en sus comentarios.

Con los años encima y más maduro, una vez que ha aprendido a controlar su temperamento, Miguel Herrera regresó a los medios de comunicación, una faceta que no desconoce pues es de los entrenadores que más veces ha tomado el micrófono en diferentes etapas.

Esta vez, con Televisa, estará de nueva cuenta dando su opinión y puntos analíticos para el Mundial en casa, sabiendo que su experiencia como seleccionado nacional en la década de los 90 y como entrenador en el Mundial de Brasil 2014, le dan la pauta correcta para aportar una visión distinta durante los partidos.

ABOGA POR CHARLY RODRÍGUEZ

De los comentarios agudos que empezó a lanzar fue que un jugador tan versatil y exquisito como Carlos Charly Rodríguez, que ha tomado un papel preponderante en Cruz Azul, tiene que estar en el Mundial pase lo que pase.

'Charly' Rodríguez es uno de los favoritos de la afición mexicana para ir al Mundial. Mexsport

Le voy a mandar un mensaje a Javier Aguirre para que lleve a Charly Rodríguez, es un gran jugador que resuelve muchas cosas en la cancha. Voto por él, tiene que estar sí o sí en el Mundial".

Precisamente Charly Rodríguez es de los jugadores que aunque pareciera tienen una luz que los llevará al Mundial, apoyado por la voz popular, Aguirre no lo toma tan en cuenta, puesto que piensa que aquellos que están en Europa tienen ventaja.

En esa posición es probable que Álvaro Fidalgo gane el reto y se suba de último momento al Tri y por ende al Mundial.

MADURO Y PRECISO

Miguel Herrera, quien tuvo un tormentoso paso por Costa Rica en la reciente eliminatoria en la que no pudo clasificar a la mejor selección de Centroamérica, volvió a México y encontró la oportunodad de seguir aportando desde el micrófono.

Miguel Herrera regresó a México para ser comentarista. (Mexsport)

Se mostró ecuámnime y tranquilo, con comentarios marcados hacía el parado táctico y la forma de jugar del equipo, pero sin ahondar en cosas extra cancha.

Así bien comentó que "la selección tiene una buena base con jugadores de Chivas, que son elementos muy rápidos y que por esa misma forma de desenvolverse están en un buen lugar en el futbol mexicano".

También señaló que sus favoritos son los de siempre: España, Francia y Alemania.