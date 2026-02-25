¿Por qué Bad Bunny usó una chaqueta original de Pelé? El gesto viral que sacudió Sao Paulo

El rugido de Sao Paulo no fue solo por el Conejo Malo. Cuando Bad Bunny pisó por primera vez un escenario brasileño, no lo hizo solo como la estrella global del momento, sino como un puente entre épocas. Sobre sus hombros descansaba una pieza de museo: la chaqueta original que el legendario Pelé vistió durante el Mundial de Inglaterra 1966. Este gesto, cargado de simbolismo, transformó un concierto en un homenaje histórico al tricampeón mundial fallecido en 2022.

La prenda no era una réplica de tienda. Fue cedida por un coleccionista apasionado que custodia más de 7,000 tesoros del futbol, entre ellos, 115 artículos que pertenecieron directamente a Edson Arantes do Nascimento. La elección fue meticulosa; el artista quería algo que respirara la esencia de O Rei. Al final, la mística de la chaqueta calzó perfecto con la energía del puertorriqueño, quien incluso se atrevió a modificar la letra de uno de sus éxitos para incluir el nombre de Pelé junto a otros íconos del deporte, dejando de lado sus rimas habituales.

Tras el espectáculo, la chaqueta regresó a las manos de su dueño. Aunque llevaba el rastro del sudor de una actuación intensa, el respeto mostrado por el equipo del cantante fue absoluto, tratando la prenda como un patrimonio cultural. La reacción en las plataformas digitales fue un incendio de nostalgia y respeto; incluso la cuenta oficial de Pelé en Instagram dedicó un mensaje de gratitud, destacando cómo estos gestos mantienen viva la llama de su legado en suelo brasileño.

Miles de seguidores jóvenes, impulsados por la curiosidad de ver a su ídolo con esa prenda vintage, se volcaron a las redes para buscar jugadas y goles de Pelé. El coleccionista ve en este fenómeno una oportunidad de oro: que la fama de un músico actual sirva para que los niños de hoy descubran la grandeza del mejor futbolista de la historia.

Al final, la chaqueta dejó de ser un simple objeto de colección para convertirse en un recordatorio de que la música y el deporte hablan el mismo idioma.