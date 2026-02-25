Aguirre sigue con los arriesgados experimentos cuando el Mundial está a la vuelta de la esquina

Javier Aguirre ha tenido 27 partidos al frente del Tri en esta tercera etapa y en todos no ha repetido un once de inicio. El duelo ante Islandia quedó marcado por el inicio con seis jugadores de Chivas, de los que muchos están en duda de siquiera estar en la lista final para el Mundial que está a 107 días de su inauguración, justamente cuando México se mida a Sudáfrica el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.

Con miras a la presentación del conjunto nacional, para estos últimos juegos amistosos se echó mano de jugadores de la Liga MX al no formar parte de las Fechas FIFA para poder contar con los jugadores que juegan fuera de las fronteras.

Los aficionados del Estadio Corregidora de Querétaro fueron así los testigos de un equipo del que puede ser que muy pocos elementos formen parte de la convocatoria final con la que se afrontará el Mundial, con el delantero Armando ‘La Hormiga’ González como la figura más destacada de los verdes.

Gilberto Mora y Raúl Jiménez han formado parte de los llamados del Vasco Aguirre. Mexsport

Aguirre estuvo de vuelta en el banquillo tricolor por tercera ocasión a partir del 7 de septiembre de 2024, cuando dirigió el primero de sus 27 juegos hasta el momento, 26 de ellos contra otros combinados nacionales entre juegos amistosos y torneos oficiales como la Nations League y la Copa Oro del año pasado, los certámenes más serios que tuvo El Vasco para calibrar al grupo que no afrontó una eliminatoria debido a ser uno de los organizadores junto con Estados Unidos y Canadá.

De aquella primer equipo que armó Aguirre para enfrentarse a Nueva Zelanda con una victoria de 3-0 repitieron en el once inicial ante Islando el arquero Raúl Rangel (Chivas), los laterales Jesús Gallardo (Toluca) e Israel Reyes (América) y el extremo Roberto Alvarado (Chivas), quienes parecen ser de los elementos de la Liga MX que tienen más firme las opciones para estar en la magna justa mundialista dentro de unas semanas.

El tiempo comienza a ser un factor de presión para el Tri de Aguirre, que después del encuentro ante Islandia le quedan cinco partidos más de preparación para afinar al grupo con el que hará frente al Mundial… Tal vez ya con un once inicial consolidado.