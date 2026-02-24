Nemesio no era su nombre real de “El Mencho”; CURP revela su verdadera identidad

Durante la mayor parte de su carrera delictiva a El Mencho se le ubicó con el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes hasta el día de su muerte que fue el pasado domingo 22 de febrero de 2026, sin embargo ese no fue su verdadero nombre.

De acuerdo a documentos oficiales que pueden ser consultados por cualquier persona, y confirmados con datos de las Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) presentados ayer en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde dieron parte del operativo que los llevó a la aprehensión y posterior muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), éste fue registrado con un nombre distinto.

¿Si no era Nemesio, cuál es el verdadero nombre de El Mencho?

De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Población (RENAPO), el capo más buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), fue registrado únicamente como Rubén Oseguera Cervantes y no en el año 1966 como se sabía.

Según la ficha desplegada en internet, Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1967, por lo que hasta el día de su fallecimiento contaba con 58 años de edad; el capo fue registrado bajo el número de acta 00575 en Aguililla, Michoacán.

Cabe mencionar que para la opinión pública, e incluso para el propio Departamento de los Estados Unidos señala que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes es su nombre completo, aunque la CURP sólo especifica uno.

Por último, el apelativo "Nemesio", se cree que este se adoptó desde muy joven en honor a un padrino, sin embargo y con el paso del tiempo se convirtió en un “alias” que cobró tanta fuerza que terminó sustituyendo a la identidad real de Rubén Oseguera Cervantes .

