El Abierto Mexicano de Tenis volvió a ver apagarse el fulgor de Alexander Zverev muy pronto

El Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco volvió a ser una amarga experiencia para el alemán Alexander Zverev, que vio un nuevo pronto final en su intento por repetir como monarca en el puerto guerrerense, lo que consiguió por única ocasión en la ya lejana edición de 2021.

El serbio Miomir Kecmanovic se encargó de echar del cuadro al máximo favorito en la siembra del torneo en tres sets de 6-3, 6-7 y 7-6, luego de 2:40 horas. En el segundo tie break, Zverev falló tres remates cuando el marcador estaba igualado 4-4 para sentenciar su propio final de una forma decepcionante.

Después de coronarse hace cinco años, Zverev ha quedado eliminado en tres ocasiones en segunda ronda (2022, 2025 y 2026) y una más en primera (2024), mientras que en una edición no participó (2023) en este lapso de su máxima gloria en la que se llevó el Guaje de Plata hasta la actualidad.

Miomir Kecmanovic logró una de las victorias más importantes de su trayectoria al vencer a Zverev, cuarto mejor tenista en la clasificación ATP. Reuters

Miomir Kecmanovic, actual número 84 del mundo, celebró una de sus mejores victorias en el circuito ante Zverev, que llegó a México como el cuarto mejor tenista en la clasificación de la ATP.

El serbio se repuso en el segundo de los tiebreaks a una desventaja de 2-1 y logró un par de ases para tomar una ventaja de 3-2. El juego volvió a empatarse 4-4 cuando Zverev volvió a lucir el más errático de sus niveles para quedarse con al mirada sobre la pista un rato luego de mandar afuera de la cancha su último remate.

Kecmanovic, con una marca de 3-6 esta temporada, ahora se medirá en la siguiente ronda al francés Terence Atmane, quien en tres sets (6-2, 4-6 y 6-1) al español a Rafael Jódar unas horas antes.Para Zverev vendrán días de reposo y reflexión con miras al comienzo de la temporada de Masters 1000 en pistas duras con Indian Wells y Miami.

Acapulco, torneo que cada año dice que es uno de sus favoritos por el calor del público mexicano volvió a negarse a verlo como campeón una vez más… Será hasta la temporada de 2027, cuando tenga 29 años que valore si volverá a intentarlo otra vez.