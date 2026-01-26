¿El primero en la historia? El hito que Mike Vrabel puede lograr con los Patriots en el Super Bowl

La nieve y el frío extremo del Empower Field at Mile High no fueron suficientes para congelar el espíritu competitivo de una franquicia acostumbrada a la gloria. En un duelo que recordó a las batallas de la vieja escuela, los New England Patriots sobrevivieron a la "tundra" de Denver y, tras vencer a los Broncos por un apretado margen de tres puntos, sellaron su boleto al partido más importante del año. Sin embargo, los reflectores no solo apuntan al regreso del equipo al Super Bowl, sino a la figura de su líder: Mike Vrabel.

El entrenador en jefe de los de Foxborough no solo se ha consolidado como el gran favorito para ganar el premio al Coach del Año, sino que está a las puertas de reescribir los libros de récords de la liga. Tras una temporada de ensueño, Vrabel tiene una cita con la historia ante los Seattle Seahawks, buscando un hito que ni las más grandes leyendas del deporte han conseguido.

UN RÉCORD IMPOSIBLE: JUGADOR Y ENTRENADOR EN LA MISMA CASA

La NFL ha visto pasar a miles de nombres, pero lo que Mike Vrabel podría conseguir es único. Si los Patriots levantan el trofeo en febrero, Vrabel se convertirá en el primer personaje en la historia de la NFL en ganar el Vince Lombardi como jugador y como entrenador en jefe con la misma franquicia.

Es cierto que otros gigantes del futbol americano ya han ganado en ambas facetas, pero siempre con escudos distintos. El legendario Mike Ditka conquistó el título como jugador con los Dallas Cowboys (Super Bowl VI) y posteriormente dirigió a los Chicago Bears a la gloria en el Super Bowl XX. De igual forma, Tom Flores ganó como mariscal suplente con los Kansas City Chiefs y luego hizo historia como estratega de los Raiders.

Mike Vrabel con el trofeo de la AFC. REUTERS

Nadie ha logrado cerrar el círculo perfecto en una sola institución. Vrabel, quien ya ganó tres anillos como un linebacker estelar en la dinastía de Nueva Inglaterra (anotando incluso en dos finales consecutivas), está a 60 minutos de juego de ser el primero.

LA RECONSTRUCCIÓN DE UNA DINASTÍA

El camino no fue sencillo. Tras el retiro definitivo de Tom Brady y la salida del mítico Bill Belichick, la incertidumbre reinó en Foxborough. El breve interinato de Jerod Mayo no logró cuajar, lo que llevó a la directiva a buscar en el pasado para asegurar el futuro. La contratación de Mike Vrabel, quien se encontraba libre tras su etapa con los Tennessee Titans, resultó ser la pieza maestra.

Mike Vrabel en el juego Divisional. REUTERS

Vrabel no llegó solo; trajo de vuelta la identidad defensiva y rocosa que siempre caracterizó al equipo. Junto a Josh McDaniels como coordinador ofensivo, han potenciado el talento de Drake Maye. El joven mariscal de campo, pese a tener una postemporada discreta, ha sido fundamental durante la campaña regular y se perfila como candidato al MVP.

Ahora, con la mezcla perfecta de la nueva generación liderada por Maye y la mística de la vieja guardia representada por Vrabel, los New England Patriots no solo buscan un campeonato más, sino la consagración definitiva de su entrenador en el olimpo del deporte.