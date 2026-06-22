FIFA frena pregunta: João Cancelo habló del Barça, pero el Mundial cerró la puerta a su futuro

La pregunta quedó flotando en el aire. No era sobre Uzbekistán, no era sobre el vestuario de Portugal ni sobre el desafío de sobrevivir en un Mundial donde cada partido pesa como una final. Era sobre el futuro. Sobre el club que hoy todavía aparece como su presente y sobre una decisión que puede marcar el último tramo de su carrera.

João Cancelo, horas antes de que Portugal dispute su segundo partido del Mundial 2026, fue el elegido para atender a los medios. El lateral portugués habló de la decepción tras el empate ante Congo, del ambiente dentro del grupo y de la obligación de responder en la cancha. Pero cuando la conversación intentó salir del territorio mundialista, FIFA puso un límite.

El tema era el Barcelona.

Cancelo fue cuestionado sobre si un Mundial puede convertirse en una vitrina para que un futbolista consiga un mejor contrato o cambie de equipo. Su respuesta fue clara: no hay mayor motivación que representar a su selección.

Creo que no hay una motivación más grande que jugar un Mundial con tu selección. Como sabes, a mí me gusta mucho el Barça, no lo voy a esconder, pero jugar por Portugal es diferente, porque estoy representando a mi país, a mi familia, a mis amigos que jugaban conmigo en la calle”, explicó.

El portugués intentó llevar la conversación hacia el sentimiento de vestir la camiseta nacional, pero la siguiente pregunta apuntaba directamente a su situación en Barcelona. Ahí apareció la intervención del encargado de FIFA, quien pidió mantener la conferencia enfocada únicamente en el Mundial.

El futuro de Cancelo quedó fuera de la conferencia

Cancelo no pudo hablar sobre un futuro que todavía tiene varias piezas por acomodar.

El defensor de 31 años pertenece al Al Hilal y actualmente se encuentra cedido en el Barcelona hasta finales de junio de 2026, en un préstamo que se acordó por alrededor de cuatro millones de euros. El club catalán quiere que continúe, pero la negociación no es sencilla.

Barcelona busca quedarse con el jugador de forma definitiva, aunque intenta cerrar una operación de bajo costo y también necesita que Cancelo pueda ajustar sus condiciones salariales. La prioridad del futbolista, según reportes, sería mantenerse dentro del proyecto dirigido por Hansi Flick.

El club saudí inicialmente no contemplaba otra cesión y buscaba una venta que rondaría los 15 millones de dólares, aunque en las últimas conversaciones habría abierto la puerta a diferentes fórmulas, incluso un posible intercambio de jugadores.

Portugal busca respuestas antes de mirar más lejos

Después del empate ante Congo, Cancelo reconoció que el equipo quedó golpeado, pero aseguró que el vestuario reaccionó.

Pero también habló de la respuesta interna del grupo.

Tenemos un grupo fantástico. En estos momentos difíciles es cuando los grandes jugadores tienen que responder y esperamos hacerlo mañana”.

Por ahora, su siguiente decisión pasa por la cancha: ayudar a Portugal a conseguir una victoria que necesita para recuperar confianza y demostrar que el empate inicial fue solo una página incómoda, no la historia completa de su Mundial.