Una revisión puede cambiar la jugada. La campaña de Liga Mx y Katia Itzel contra el cáncer de mama

El mes sobre la Sensibilización sobre el cáncer de mama ya comenzó para la Liga Mx y la Liga Femenil BBVA, así como para la única árbitro mujer mundialista de México, Katia Itzel García.

En el marco del “Octubre Rosa”, el máximo organismo rector del futbol mexicano organizó una visita al FUCAM (Fundación de Cáncer de Mama), una asociación civil mexicana sin fines de lucro enfocada en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral del cáncer de mama en México y América Latina, para conmemorar 20 años de la campaña de detección oportuna del cáncer de mama, en conjunto con la Liga BBVA Mx, la Liga BBVA Femenil y la Liga BBVA Expansión Mx.

El mensaje principal de la campaña es transmitido por Katia Itzel García, la silbante que representó a México en el pasado Mundial de la FIFA 2026. La estrategia de la campaña hace un juego de palabras con la “revisión” que suelen hacer los árbitros en el VAR (Video Assistant Referee) para aclarar una sanción y la “revisión” o auto exploración que se recomienda hacer a las mujeres a partir de los 20 años de edad para detectar a tiempo el cáncer de mama.

“En la vida, como en el futbol, una revisión puede cambiar la jugada. Así como animamos a nuestros equipos en la tribuna, animemos a todas las aficionadas a que se hagan la mastografía después de los 40 años y que se auto exploren. Una revisión puede cambiar la jugada”, es la recomendación de Katia Itzel a los aficionados.

El 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha en la que se intensifican las campañas globales de concientización y tamizaje. El Comisionado de la Liga informó que el mensaje se promoverá en 104 partidos.

Al acto, asistieron Mariana Gutiérrez, Presidenta de la Liga Femenil BBVA; Francisco Iturbide, Presidente Ejecutivo de la Liga BBVA MX; Enrique Cornish, Director de Marketing de BBVA; Fernanda Sainz, Directora de Marketing de Caliente en Latinoamérica; Gimena Mondragón, Directora De Marketing de Culinarios Nestlé y Maggi; Erika Vega de Brand Experience de Nissan, y Fernanda Castañón, Gerente De Marketing de Voit.

Asimismo, se informó que se realizará una subasta de jerseys de la Liga BBVA MX, Liga Femenil BBVA y Liga BBVA Expansión MX. Los recursos serán destinados a la adquisición de prótesis mamarias externas y brasieres postoperatorios para beneficiarias de Fundación RETO y FUCAM, a través de Fundación CIMA.