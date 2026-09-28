César Ramos defiende a Katia Itzel tras críticas de Mohamed: "La admiro" 

Este fin de semana, además del partidazo que se vivió en el Estadio Azteca entre Cruz Azul y Toluca, las miradas estuvieron puestas en Katia Itzel García tras la dura crítica de Antonio Mohamed por su trabajo durante el encuentro.

Ante ello, su compañero de profesión César Arturo Ramos Palazuelos habló acerca de esta situación y salió en defensa de la árbitra mexicana.

Katia Itzel García quedó en el centro de la polémica después del empate entre Toluca y Cruz Azul y las declaraciones de Antonio Mohamed. Basada en imágenes de Mexsport

Tras su regreso a México después de pitar algunos encuentros en Japón, y en palabras para TUDN, César Ramos afirmó que Katia es una gran árbitra y sabe de sus capacidades, por ello, siempre saldrá en su defensa.

Katia se esfuerza, la veo entrenar, es una árbitra mundialista… Ves su dedicación, como prepara sus partidos, como entrena, y no me queda más que admirarla y seguirla apoyando. Siempre tendré un voto positivo por Katia”, afirmó.

Sobre los comentarios del ‘Turco’ Mohamed sobre el trabajo de Katia Itzel, Ramos Palazuelos refirió que si bien hay enojos contra los árbitros en un partido, todo queda en la cancha.

“Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Así debe ser, son códigos del futbol, y siempre el futbol va a ser tan bonito por eso, porque son 90 minutos de intensidad, pero termina el partido, se olvida todo, y a lo que sigue, en la siguiente jornada”, señaló.

¿Katia Itzel le contestó a Mohamed?

Katia Itzel García no respondió directamente a Antonio Mohamed, pero sus publicaciones en redes sociales fueron suficientes para entender que iban contra el entrenador del Toluca.

La primera publicación de Katia Itzel incluyó un mensaje de carácter religioso en el que se hacía referencia a quienes aparentan rectitud por fuera mientras esconden algo distinto en su interior.

Posteriormente, la silbante mexicana compartió una animación sobre una persona que reza mientras mantiene actitudes negativas durante el día y, finalmente, una imagen con dos simios.