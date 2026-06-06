Praggna se corona en el Norway Chess; 1-0 Keymer

El GM indio Praggnanandhaa, Rameshbabu, decimosexto del planeta, consigue una espléndida victoria sobre el alemán Vincent Keymer, sexto del mundo, y se corona en la XIV edición del Norway Chess. Su triunfo en clásico rompe en la última ronda la tensión de las expectativas con el empate del estadunidense Wesley So con el francés Alireza Firouzj que los condujo a una partida extra que ganó So, en Armagedón, pero con menor puntaje que el ajedrez clásico.

Praggna que se lleva un premio de 700,000 coronas noruegas, aproximadamente 1,294,000 pesos mexicanos, finalizó con 18 puntos, seguido de Wesley So, 17 y Firouzja con 15 ½. En 4º lugar se clasificó Magnus Carlsen, que intentaba su octava corona, pero su alejamiento de la modalidad de clásico lo presentó en baja forma y sufrió cuatro descalabros en este ritmo, con 13. Pierde 20.1 puntos Elo. Ahora su fuerza es de 2,820.9. En 5º. Vincent Keymer 11 y en 6º Dommaraju Gukesh con 8 puntos.

Lo más relevante de la actuación de Praggna fueron las dos victorias que le encajó a Magnus Carlsen y la reacción enérgica en la partida final contra Vincent Keymer al que batió en 45 movimiento de un Gambito de Dama en final de R, T, C y cuatro peones unidos en flanco de Rey contra R, T, A y cuatro peones, uno de ellos aislado en la casilla d5. Su fina técnica del final le permitió un remate agudo, brillante, que definió al ganarla calidad.

Ayer en la R-10, con blancas las chinas Zhu, Jiner, La monarca mundial Ju, Wenjun, y la ucraniana Anna Muzychuk derrotaron a Humpy Koneru, India; Bibisara Assaubayeva que se coronó en la R-9 y a Divya Deshmuk, India, en la fase de clásico.

Clasificación final de mujeres: 1) Bibisara Assaubayeva, Kazajistán, 16 ½ puntos con premio de 70,000 coronas. 2) Zhu Jiner, 16; 3) Anna Muzychuk 16; 4) Ju, Wenjun, 13 ½; 5) Divya Deshmukh, 10; 6. Humpy Koneru, India, 9.

Shankland empata con JC Obregón. El GM cubano mexicano Juan Carlos Obregón Rivero le quita el polvo a la vieja Schilemann en la Ruy López, la presenta al prestigioso Sam Shankland, excampeón nacional de Estados Unidos, y juega un final preciso con el que empata en la R.5 del XIX Campeonato Continental Americano “Jorge Vega In

memoriam” que se realiza en Oaxtepec, Morelos. Ambos y el MI mexicano Carlos Sandoval Mercado, se mantienen de líderes con 4 ½ puntos.

Persiguen 4 plazas para la Copa Mundial 2027.

Los siguen a medio punto de distancia, 11 ajedrecistas, entre los que figuran 7 Alex Fier, Brasil y 13, Sión Galaviz. En la posición 19 Pablo Salinas, Chile, 3 ½; y en 20. Jorge Cori, Perú, 3 ½.

Anoche R-5 enfrentaban: 1) JC Obregón vs Carlos Sandoval. 2) Alesxandr Fier vs. Sam Shankland; 3) Santiago López Rayo vs. Sandro Mareco.

III Copa Uzbekistán. Con los astros Nodirbek Abdusattórov y Arjún Erigaisi y otros cuatro GMs con un Elo superior a los 2,700 puntos Elo empieza hoy, con el ceremonial de inauguración y mañana la primera ronda, la III Copa de Uzbekistán en Tashkent.

Aún se recuerda la remontada espectacular del año pasado de Praggna al ganar a Abdusattórov, Erigaisi y Javokhir Sindárov para coronarse en la segunda edición 2025. La Copa Uzbekistán presenta formato semejante al Tata Steel de Wijk aan Zee.

Listado de jugadores por ranking inicial: 1) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2777; 2) Arjún Erigaisi, India, 2,761; 3) Hans Moke Niemann, EU, 2,742; 4) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,733; 5) Shakhriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 2,717; 6) Santosh Vidit, India, 2,708; 7) Nodirbek Yakubbóev, Uzbekistán, 2,689; 8) Shamsiddin Vokhidov, Uzbekistán, 2,637; 9) Nikolás Teheodoru, Grecia, 2,637, ganador del Challenger 2025. 10)m Mukhiddin Madaminov, Uzbekistán, 2,586.

Blancas: Praggnanandhaa, R, India, 2,733.

Negras: Vincent Keymer, Alemania, 2,759.

GdeD declinado, D35.

R–10, Norway Chess, Oslo, 05–06-2026-

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.e3 Ae7 5.Cc3 0–0 6.cxd5 exd5 7.Ad3 Cc6 8.h3 Ad6 9.0–0 Te8 10.Te1 h6 11.a3 Ae6 12.b4 a6 13.Ab2 Dd7 14.b5 axb5 15.Axb5 De7 16.Ce5 Axa3 17.Axa3 Txa3 18.Axc6 Txa1 19.Dxa1 bxc6 20.Cxc6 Dd6 21.Ce5 Tc8 22.Tb1 c5 23.Cb5 Df8 24.dxc5 Af5 25.Tb3 Dxc5 26.Cd4 Dc1+ 27.Dxc1 Txc1+ 28.Rh2 Ae6 29.Tb6 Tf1 30.f4 h5 31.Tb8+ Rh7 32.Cef3 Ce4 33.f5 Ad7 34.Td8 Aa4 35.Ce5 g6 36.Tf8 Cd6 37.fxg6+ Rg7 38.Ce6+ fxe6 39.Txf1 Ae8 40.Rg3 Axg6 41.Rf4 h4 42.Ta1 Cf7 43.Ta7 Rf6 44.Cg4+ Rg7 45.Te7 1–0.