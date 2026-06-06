“Funcionarios de alto rango se meten en la cama con narcos”

Termina la semana más complicada para Claudia Sheinbaum desde que asumió la Presidencia de la República el 1 de octubre de 2024.

Tiene abiertos varios frentes donde las cosas no pintan bien. Destaca el chantaje de la CNTE y su amenaza de que, si no hay solución, no rueda el balón.

El balón se empezará a mover el próximo jueves a las 13 horas en el Estadio Azteca y es la hora que no se logra un acuerdo para que los maestros disidentes levanten su plantón, cesen sus bloqueos, destrozos, tomas de casetas y regresen a sus lugares de origen. Entre más concesiones les otorga el gobierno en las mesas de negociación, más intransigentes se ponen.

Ya les ofrecieron crear una aseguradora para sus pensiones y mejorarlas; les han subido 19% el salario en dos años y tienen la promesa presidencial de que no serán reprimidos, hagan lo que hagan. En respuesta, volvieron a bloquear ayer Avenida Reforma. A la altura de El Ángel de la Independencia desplegaron una manta en la que se leía: “Exigimos Mesa Nacional de Solución Claudia-CNTE o no rodará el balón”.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegaron al extremo de tomar gasolineras y regalar 10 litros de combustible a cada ciudadano que llegaba a cargar. El chantaje continúa.

Los maestros exigen 100% de aumento salarial y la derogación de la Ley del ISSSTE, entre otras desmedidas demandas. “No es falta de voluntad, es falta de presupuesto”, les dijeron en la Secretaría de Gobernación.

La Presidenta proyecta nerviosismo. Sabe que son maestros de la Coordinadora los que se han comportado como vándalos, pero dice que son “infiltrados”.

Está nerviosa y se le nota.

* Otro frente es el desatado por la negativa a la solicitud de EU de detener provisionalmente, con fines de extradición, al gobernador con licencia Rubén Rocha y otros nueve sinaloenses, por nexos con Los Chapitos. En esas estábamos cuando el periódico estadunidense Los Angeles Times publicó que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, son investigados en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado.

Los dos negaron los señalamientos, descalificaron al periodista Steve Fisher, autor de la nota. Américo Villarreal convocó incluso a rueda de prensa para mostrar su visa y negar señalamientos que lo vinculan con el huachicol fiscal.

“Cuento con mi visa, no he recibido notificación alguna de cancelación, revocación o restricción por parte de autoridad estadunidense alguna”, dijo. Algunos sospechosistas dicen que el Departamento de Estado no manda a recoger a domicilio una tarjeta-visa congelada. Alfonso Durazo afirma que sí la tiene, pero se rehúsa a mostrarla.

* El caso Rocha Moya y sus derivados han tenido como respuesta un histérico discurso sobre una supuesta “injerencia extranjera” con fines electorales. La amenaza imaginaria sirvió de pretexto para que AMLO rompiera el silencio y reapareciera en la plaza pública con una carta de “apoyo incondicional” a la presidenta Sheinbaum.

En la misiva, de cinco páginas, el líder moral de Morena sostiene que algunos funcionarios de Estados Unidos están tratando de debilitar la Cuarta Transformación y fortalecer a la oposición de derecha en México, con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista.

* Las tensiones con EU han trascendido las fronteras de los dos países. “En México, la cooperación con los Estados Unidos provoca crispación”, titula el vespertino francés Le Monde, a partir de una nota de su corresponsal, Anne Vigna.

CNN, por su lado, dice que Trump ha adelantado los tiempos electorales de Sheinbaum y de sus rivales. “La narrativa de la contienda se reduce básicamente en confrontar a “traidores a la patria” frente a “narcopolíticos”, destaca Mario González, conductor de esa cadena de televisión.

The Guardian, de Reino Unido, dice que la relación entre los dos países está “al borde del colapso”.

Recoge también señalamientos de Terry Cole, director de la DEA, en el sentido de que “narcotraficantes y funcionarios de alto rango en México han estado en la cama por años”.

* Nos dicen que el alcalde panista de Metepec, Fernando Flores, ése que vimos entrar con lujo de violencia y rodeado de guaruras armados al Club Deportivo La Asunción, es el mismo que quiere dejar a su esposa, Iraí Albarrán, como su sucesora. Sueño de nepotismo frustrado. El PAN en el Estado de México se vio obligado a publicar un comunicado en el que señala: “Rechazamos cualquier conducta que pueda estar fuera del marco legal, venga de quien venga, y consideramos indispensable no emitir juicios anticipados, antes de que los hechos sean plenamente esclarecidos por las autoridades”.

Lo que vimos fue un desplante de prepotencia, abuso de poder, intimidación y violencia por parte de un alcalde.

¿Eso es un juicio anticipado? Es pregunta.