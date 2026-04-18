Cruz Azul suma ocho juegos sin ganar: empató 1-1 con Tijuana 

A Cruz Azul se le olvidó como ganar. Con un tedioso 1-1 ante los Xolos de Tijuana, el equipo de Nicolás Larcamón sumó su octavo juego tanto en liga como en Concachampions sin conocer la victoria.

Para La Máquina, es algo que preocupa para la recta final del torneo. Porque más allá de no encontrar su mejor versión, están dejando escapar puntos en la tabla que le puedan dar un mejor lugar para cerrar las eliminatorias en casa.

Incluso en el análisis, tampoco supieron crear tantas jugadas de peligro a las que acostumbraban en el arranque del torneo.

Se habían ido pronto con la ventaja en el marcador tras un penalti polémico. El árbitro Luis Enrique Santander, marcó una falta a favor de La Máquina por un posible contacto en el área y en una jugada similar, no lo hizo para los fronterizos.

Fue Gabriel Toro Fernández el encargado de convertir aquella jugada al minuto 17’ para sumar su quinto gol del torneo. Pero los Xolos de Tijuana empataron pronto el marcador con Mourad El Ghezouani al minuto 25’ que conectó un balón que quedo a la deriva.

Minutos más tarde, llegó la polémica en una jugada similar que no fue marcada como el penalti de Cruz Azul. Willer Ditta extendió el brazo, por lo que Adonis Preciado fue al césped, per el árbitro central dejó seguir el encuentro.

El resto fue un poco de lo miso. Un Cruz Azul con pocas ideas en el ataque, falta de intensidad para buscar salir de la racha que sostienen, y una apatía para encarar aquellas jugadas de peligro.

Los abucheos en el estadio Cuauhtémoc se hicieron presentes por parte de su afición que poco a poco pierden la esperanza de ganar un título esta temporada.

A Cruz Azul le restan dos partidos para incrementar su nivel. En la siguiente jornada, se medirán ante los Gallos Blancos. Mientras que en la última fecha, se verán con los Rayos del Necaxa.