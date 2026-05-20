México va invicto y a semifinales del Torneo Canteras de América

La Selección Mexicana Sub-17, que dirige Jürgen Castañeda, marcha invicta y está cerca del título del Torneo Canteras de América, luego de vencer 2-0 al Barcelona de Guayaquil en lo que fue el último partido de la Fase de Grupos, con lo que avanzaron a las Semifinales Copa Oro.

Los goles fueron obra de Da’vian Kimbrough al 46 y Dylan Martínez al 68’.

En semifinales de la Copa Oro del Torneo Canteras de América, México se medirá al Peñarol este jueves 21 de mayo, a las 12:30 horas, tiempo de la CDMX, en la cancha 2 del Predio Jorge Griffa, Rosario, Argentina.

Da’vian Kimbrough, del Sacramento Republic, se ha consolidado como el goleador de la selección de México. Previo al torneo, le marcó un doblete a New’s Old Boys en partido de preparación.

RESULTADOS DE MÉXICO EN EL TORNEO CANTERAS DE AMÉRICA:

- México 1 – 0 Porto Alegre. Gol de Da’Vian Kimbrough

- México 1 – 1 Gimnasia y Esgrima La Plata. Gol de Adán Sánchez.

- México 2 – 0 Barcelona de Guayaquil. Goles de Da’vian Kimbrough y Dylan Martínez.

En el Torneo Canteras de América se concentra el talento juvenil del continente y participan equipos como Gremio, Peñarol, Newell’s Old Boys, Montevideo City Torque, Barcelona de Guayaquil, Orense, Alianza Lima. Las selecciones juveniles que tomarán parte son Paraguay, Venezuela, Panamá y México.