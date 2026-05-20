Magaly Cortés: exfutbolista de la Liga MX femenil, rifa sus mayores recuerdos para pagar su cirugía

Las últimas camisetas que guardaba como recuerdo de siete años de carrera profesional ya no permanecerán en su colección personal. Magaly Cortés decidió rifar esos tesoros que la acompañaron durante su paso por la Liga MX Femenil para poder pagar una cirugía de rodilla que necesita con urgencia tras una lesión que sufrió fuera del futbol profesional.

La exjugadora de Veracruz, Cruz Azul, Toluca, Querétaro y Mazatlán, tomó la decisión de desprenderse de algunos de los objetos más valiosos de su etapa como futbolista. Cada jersey representa una historia distinta: partidos importantes, vestidores, viajes, triunfos y años dedicados al futbol. Sin embargo, la necesidad económica y la falta de respaldo médico después del retiro la llevaron a convertir esos recuerdos en una oportunidad para reunir fondos.

A principios del 2026, sufrió una grave lesión mientras disputaba un torneo amateur en Cuatepec, Veracruz, donde actualmente reside. Todo ocurrió durante una jugada accidental en una cancha con malas condiciones, situación que terminó afectando severamente su rodilla derecha. Los estudios médicos confirmaron la necesidad de una reconstrucción de ligamento, además de un proceso de rehabilitación cuyo costo alcanza los 140 mil pesos.

Aunque los especialistas le comentaron que podría retrasar la operación mediante tratamientos conservadores, también le advirtieron sobre el desgaste progresivo de la articulación y las posibles complicaciones futuras si no se somete a cirugía. Ante ese escenario, las rifas aparecieron como una alternativa para intentar cubrir los gastos.

Actualmente, Magaly Cortés trabaja como profesora de educación física en escuelas de Veracruz, actividad que también se ha complicado debido a la lesión. La movilidad es indispensable para desarrollar ejercicios y actividades con alumnos de primaria y secundaria, por lo que el problema afecta directamente su rutina laboral.

Su familia también forma parte importante del esfuerzo. Sus padres, quienes durante décadas fueron entrenadores en una escuela de futbol llamada “La Máquina”, hoy la apoyan en este proceso. Su madre trabaja como valet parking y su padre administra unos cuartos en renta construidos con el dinero que ella logró reunir durante su etapa como futbolista profesional.