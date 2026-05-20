“La gente piensa que es fácil irse a Europa”: Jorge Sánchez

Jorge Sánchez no titubea al acusar que jugar en Europa no es un cuento de hadas. El defensa del PAOK Salónica, que vive su segundo ciclo en el Viejo Continente, señaló que hay escenarios que la afición no comprende.

“No es fácil, la gente piensa que es fácil irse a Europa, no saben del entorno que se vive, me buscaron desde hace un año aproximadamente, yo estaba en Cruz Azul. Yo estoy algo grande (28 años) para las opciones que ellos tenían, pero contento del trabajo que se hizo conmigo en Cruz Azul por dejarme ir, no tiene nada que ver el Mundial”, explicó de su retorno al futbol europeo.

El lateral derecho valoró la experiencia que ha sumado a lo largo de su carrera, la cual lo tiene hoy en la prelista de la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026.

“Cada uno vive cosas diferentes y me tocó en Holanda (Ajax) y Portugal (Porto), volví y fui superfeliz en Cruz Azul. Hoy vas a Grecia, otra cultura y la familia influye, se podrían confundir de que vives cosas buenas en Europa, pero acá vives con una liga muy competitiva y no estamos lejos del nivel de allá.

“Hago lo mejor posible, me ha ido bien porque el entrenador y la gente me quieren allá, es valorar muchas cosas y dejar ahora un poco de lado Europa, vengo a disfrutar de la Selección y de la mejor manera, estamos con mucha ilusión”.

Kevin De Bruyne intenta burlar a Jorge Sanchez durante el amistoso en el Soldier Field de Chicago. Reuters

Previo al entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), Jorge Sánchez expuso la ilusión con la que busca un segundo Mundial en su trayectoria tras Qatar 2022.

“Muy contento, todavía no tenemos el nombre concreto, pero sí apoyar a mis compañeros donde toque estar, hablamos que en el primer Mundial se vivió muy diferente (Qatar), obvio con más nervios, dudas, qué hacer, ahora tenemos más experiencia. También hay jugadores que van a su primer Mundial y viven con muchas ganas, otros con experiencia como Memo Ochoa y Jesús Gallardo, ellos tratan de ayudar a los jóvenes”.

Tras el fracaso que representó Qatar 2022, el defensor dejó ver su optimismo por una digna actuación en el Mundial 2026, el cual organiza México en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

“Tener el Mundial en casa te da un plus, en el primer Mundial que fuimos vimos mucha gente apoyando, ahora imaginemos aquí cuando empiece, es un trabajo muy grande que se hace en Selección y que no se valora o no se ve, espero en este Mundial se den muchos frutos, disfrutar de este momento y apoyar a la Selección, soy mexicano y lo digo con mucho orgullo”.

Jorge Sánchez se despide de Cruz Azul Mexsport

El próximo juego de la Selección Mexicana será ante Ghana (22 de septiembre, en Puebla), duelo que servirá para el enfrentamiento mundialista con Sudáfrica.

“Contento de integrarme, venimos con ganas e ilusión, muy unidos, hay unión y ambiente familiar, ya con mucha ilusión con estos juegos preparación que vienen”.

Por último, Jorge Sánchez se refirió a la competencia interna de la Selección Mexicana, en la que goza de confianza por su andar europeo.

“En esa parte en Grecia, ayuda estar en Europa, tener competencia es importante como Europa League y ante rivales con grandes capacidades. Al regresar a la Liga MX me encontré con jerarquía, por eso vengo muy contento y con ganas de trascender, hacer lo que nos toca a cada uno.

“El cuerpo técnico del Vasco Aguirre quiere que entregues todo en cada trabajo, hacemos lo mejor posible, tenemos competencia muy buena, cada uno con competencia al lado con mucha jerarquía, es bonito porque al que le toque de jugar debe hacer las cosas bien y si lo dejas de hacer, el que viene atrás te pisa los talones, hay que hacer todo con mucho esfuerzo, es lo que le encanta al cuerpo técnico y al Vasco”, remató.