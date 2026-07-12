Isaac del Toro supera otra prueba y mantiene el maillot blanco en el Tour de Francia

Isaac del Toro sigue escribiendo una historia que ilusiona al ciclismo mexicano. El corredor del UAE Team Emirates superó con éxito la novena etapa del Tour de Francia 2026, conservó el maillot blanco como líder de los jóvenes y llegará al primer día de descanso ubicado en el tercer lugar de la clasificación general, manteniéndose en la pelea por el podio de la carrera más importante del mundo.

El mexicano cruzó la meta en la 13.ª posición, apenas seis segundos detrás del ganador del día, el neerlandés Mathieu van der Poel, quien aprovechó una escapada exitosa para adjudicarse la victoria tras imponerse en un explosivo sprint final entre los cuatro corredores que llegaron al frente.

Lejos de comprometer sus aspiraciones, Del Toro volvió a demostrar inteligencia para correr, manteniéndose siempre dentro del grupo de favoritos y evitando pérdidas de tiempo en una jornada que, aunque no estaba catalogada como de alta montaña, presentó un recorrido exigente y un ritmo elevado prácticamente desde el banderazo oficial.

Isaac del Toro posa con el maillot blanco al término de la novena etapa del Tour de Francia 2026. El mexicano se mantiene como líder de los jóvenes y ocupa el tercer lugar de la clasificación general. REUTERS

Una jornada de control para el UAE

Durante buena parte del recorrido, el UAE Team Emirates asumió el control del pelotón junto con el INEOS Grenadiers, marcando el ritmo en la persecución de la fuga y manteniendo bajo vigilancia a los hombres que buscaron sorprender desde los primeros kilómetros.

En distintos momentos pareció que el conjunto del maillot amarillo podría endurecer la carrera para disputar también la victoria de etapa. Incluso surgieron versiones sobre un posible ataque del propio Isaac del Toro o del estadounidense Brandon McNulty; sin embargo, el equipo optó por administrar esfuerzos y proteger la clasificación general.

Del Toro también tuvo protagonismo al sumar 14 puntos durante el sprint intermedio, confirmando que continúa siendo uno de los corredores más consistentes del pelotón en este arranque del Tour.

Todo permanece igual entre los favoritos

El desenlace de la etapa no modificó las posiciones de privilegio en la clasificación general. Tadej Pogačar conservó el maillot amarillo como líder de la competencia, seguido por Jonas Vingegaard, mientras que Isaac del Toro continúa ocupando el tercer lugar.

La diferencia del mexicano respecto al líder permanece en 3 minutos y 27 segundos, mientras que se encuentra a 45 segundos del segundo puesto que ocupa el danés.

Además, Del Toro seguirá portando el maillot blanco, distintivo que reconoce al mejor ciclista joven del Tour de Francia.

Se viene el primer gran examen en la montaña

Tras nueve etapas de intensa actividad, el Tour de Francia tendrá este lunes su primer día de descanso, antes de afrontar una de las jornadas más esperadas de la competencia.

El martes aparecerá la alta montaña, escenario donde los principales aspirantes al título deberán mostrar sus cartas y donde Isaac del Toro enfrentará hasta ahora el desafío más importante de la edición 2026.

Después de superar con autoridad la primera semana de competencia, el mexicano llegará al descanso instalado entre los tres mejores del Tour, vestido de blanco y con la ilusión intacta de seguir haciendo historia para el ciclismo nacional.