¿Cuánto cuestan las bicicletas de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?

El nombre de Isaac del Toro ya forma parte de la conversación del Tour de Francia. En su primera participación en la carrera más importante del ciclismo mundial, el mexicano no sólo sorprendió al conquistar una etapa, sino también por utilizar dos de las bicicletas más sofisticadas que existen en el pelotón profesional.

Después de cinco etapas disputadas, el corredor de UAE Team Emirates-XRG ha alternado entre la Colnago V5Rs y la Colnago Y1Rs, dos máquinas desarrolladas para competir al máximo nivel y cuyo precio está muy lejos del alcance de cualquier aficionado.

¿Cuánto cuestan las bicicletas del Torito?

De acuerdo con los precios oficiales de Colnago para el mercado mexicano, la V5Rs tiene un precio inicial de 203 mil 773 pesos, mientras que la Y1Rs comienza en 250 mil 641 pesos. Ambas cifras corresponden a las versiones comerciales y pueden aumentar considerablemente dependiendo de la configuración elegida.

La bicicleta con la que ganó Isaac del Toro

La victoria de Del Toro en la segunda etapa llamó la atención por un detalle inesperado. Mientras Tadej Pogačar y la mayoría del equipo utilizaron la aerodinámica Y1Rs, el mexicano cruzó la meta sobre una Colnago V5Rs.

Aunque inicialmente arrancó la jornada con la Y1Rs, una avería mecánica a unos 60 kilómetros del final obligó al cambio de bicicleta. El mexicano terminó la etapa con la V5Rs y consiguió el triunfo más importante de su todavía joven carrera.

Isaac del Toro está a 24 segundo de Tadej Pogacar, líder del equipo UAE Team Emirates Mexsport

Fuentes cercanas al equipo han señalado a medios que cubren el día a día de La Gran Vuelta que Del Toro se siente especialmente cómodo sobre este modelo porque es la bicicleta que utiliza con mayor frecuencia durante sus entrenamientos. Además, la V5Rs ofrece un comportamiento muy estable en ascensos y descensos técnicos, una característica valiosa en recorridos como el de Montjuïc. ¿Por qué cambia de bicicleta?

¿Por qué cambia de bicicleta?

En el ciclismo moderno ya no existe una bicicleta perfecta para todas las etapas. La Colnago Y1Rs fue diseñada con un enfoque completamente aerodinámico. Según las pruebas realizadas por la marca italiana, permite ahorrar alrededor de un cuatro por ciento de energía y puede representar una ventaja cercana a 16 watts a 50 kilómetros por hora, una diferencia importante en jornadas rápidas y con viento.

En cambio, la V5Rs apuesta por reducir peso y mejorar la maniobrabilidad, cualidades ideales para las etapas con mayor desnivel. Por ello, Del Toro y Pogačar alternan entre ambos modelos dependiendo del perfil de la etapa. El precio real puede ser mucho mayor

Aunque Colnago vende versiones comerciales de ambas bicicletas, las que utilizan los corredores del UAE Team Emirates-XRG incorporan componentes exclusivos que elevan considerablemente su valor.

Las bicicletas del Tour incluyen ruedas ENVE de competencia, grupos electrónicos Shimano Dura-Ace Di2, medidores de potencia, componentes de fibra de carbono personalizados y configuraciones desarrolladas específicamente para cada ciclista.

Especialistas de Cyclingnews estiman que una bicicleta idéntica a la utilizada por Tadej Pogačar durante el Tour supera los 19 mil dólares, es decir, alrededor de 360 mil pesos mexicanos, sin considerar refacciones ni bicicletas de respaldo que acompañan a cada corredor durante la competencia.

Precios oficiales de las bicicletas de Isaac del Toro

Colnago V5RsDesde 203,773 pesos

Colnago Y1RsDesde 250,641 pesos

Para Isaac del Toro, la elección no depende únicamente del precio o de la tecnología. En su primer Tour de Francia ha demostrado que la confianza sobre la bicicleta puede ser tan importante como los avances aerodinámicos. Su triunfo con la V5Rs confirmó que, incluso en el deporte donde cada watt cuenta, el ciclista sigue siendo el componente más determinante.