Portugal venció a México en la Sub-16; Cristiano Jr desató confusión

En un nuevo duelo entre Portugal y México, los lusos se impusieron 1-0 a México en actividad del Torneo de Montaigu que se jugó en Fontenay Le Comte, Francia. Tras el partido, hubo confusión, debido a que se difundió que Cristiano Jr había anotado cinco goles.

Ambas selecciones comenzaron con su participación en el Torneo de Montaigu, siendo Victor Bastianele el autor del gol de la victoria al minuto 80+4.

La confusión llegó cuando varios medios reportaron que Cristiano Jr había anotado cinco goles, en una estadística que se vio en Sofascore, una aplicación que permite a los usuarios aportar con varios datos.

Cristiano Jr no estuvo en el campo ni en el banco, así lo confirmó la selección de Portugal en su reporte:

Portugal: Tiago Amorim - Cap., Salvador Ribeiro, Benjamim Semedo, Gonçalo Fontes, José Garrafa (Leonardo Damião, 70'), Diego Farinha, Samuel Tavares, Guilherme Castro (Luis Silva, 70'), Simão Lopes (Victor Bastianele, 41'), Martim Simão e Martim Ribeiro (Martim Gomes, 58').

Suplentes que no fueron utilizados por Portugal: António Pereira, Gonçalo Santos, Kauã Miranda, Gonçalo Silva, Tomás Pedrosa Manuel Pires e Pedro Cabeço.

Los dirigidos por Yasser Corona participan en el Torneo de Montaigu, torneo que reúne a distintas selecciones juveniles de distintas partes del mundo.

CALENDARIO DE MÉXICO EN EL TORNEO DE MONTAIGU:

- 2 de abril: México vs. Perú.

- 4 de abril: México vs. Japón.