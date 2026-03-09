La publicación mexicana sobre Diogo Jota que enfureció a todo Portugal

En Portugal no dan crédito a lo sucedido en México con la información de un comunicador (Édgar Valero del Heraldo) en relación a que Portugal, ante la lesión de Cristiano Ronaldo, podría convocar a Diogo Jota, del que acotó, se encuentra en observación por malestares físicos.

Lo macabro de todo esto es que no es broma, ya que dicho comunicador trató de defenderse y su explicación temrinó siendo más pobre que su propia nota.

Diogo Jota falleció en julio de 2025 en un accidente carretero en Zamora, España, cuando viajaba en su auto con su hermano André Silva y un neumático se revento haciendo que perdiera el control.

Aficionados miran un mural que homenajea a Diogo Jota, con varias frases que pusieron algunas personas Reuters

EL PERIÓDICO A BOLA NO LO PUEDE CREER

El medio A Bola, uno de los más reconocidos en Portugal, respondió a la nota de Valero publicada en el Heraldo como si pareciera que la trágica muerte de Diogo Jota no hubiera cruzado jamás el oceáno Atlántico.

Se sorprenden de la información que maneja en torno a que ni en Portugal están en condiciones de aseverar la presencia de Cristiano en México y aún así lo pone, aunque esté lesionado de la rodilla, para después asegurar que podría llamar Roberto Martínez a Diogo Jota.

UNA MALA RESPUESTA DE VALERO

El revuelo en redes sociales fue tal que los memes inundaron todo lo relacionado a este tema y llevaron a Édgar Valero a responder con frases desafortunadas como "para la próxima me aseguraré que el wey este vivo en cuestión y yo más vivo a la hora de escribir. Ni pex".

La respuesta de Édgar Valero resultó contraproducente Captura de pantalla

Este tipo de respuestas que tienen una dosis alta de soberbia, tampoco cayeron bien en Portugal donde la partida de Diogo Jota fue tomada con suma tristeza.

En A Bola dijeron que su respuesta salió peor. "El absurdo caso tuvo enorme repercusión en México y llevó al autor de la obra a un tuit aún más desafortunado sobre el malogrado internacional portugués".