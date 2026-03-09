Periodista 'revive' a Diogo Jota y asegura que podría jugar en el México vs Portugal

La emoción por la histórica reapertura del Estadio Azteca acapara todos los titulares deportivos, pero esta vez, la noticia dio un giro totalmente inesperado por una equivocación monumental. El periodista deportivo Edgar Valero protagonizó un momento sumamente bochornoso al publicar un análisis donde, por un descuido, "revive" al atacante portugués Diogo Jota. En su artículo, el comunicador afirmó con total seguridad que el jugador figuraba como una de las piezas clave de Portugal para enfrentar a la Selección Mexicana este próximo 28 de marzo.

Publicación de Edgar Valero donde menciona a Diogo Jota. Captura de pantalla

Este vibrante encuentro amistoso marcará la espectacular reinauguración del Estadio Azteca, un magno evento que genera una expectativa gigantesca rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, toda la cobertura previa del partido entre México y Portugal se tornó viral en redes sociales no por las superestrellas que pisarán el césped, sino por la inexplicable mención de un futbolista que perdió la vida trágicamente el año pasado.

EL INSÓLITO ERROR QUE 'REVIVIÓ' A DIOGO JOTA

En su columna sobre el esperado duelo, Valero desglosó a detalle la posible convocatoria del estratega Roberto Martínez. El texto original señalaba que el astro Cristiano Ronaldo sí viajaría a territorio azteca, aunque su participación en el terreno de juego estaba completamente descartada debido a una lesión reciente. El verdadero escándalo mediático estalló unos renglones más abajo. El periodista analizó las variantes en la ofensiva del equipo europeo y mencionó que el cuerpo técnico buscaría "evaluar el regreso de Diogo Jota, quien estuvo bajo observación por problemas físicos".

Diego Jota con la bufanda del Liverpool. REUTERS

La comunidad del futbol reaccionó de forma inmediata ante esta severa falta de información. Resulta indispensable recordar que el talentoso exjugador del Liverpool murió a los 28 años de edad el fatídico 3 de julio de 2025. El terrible accidente automovilístico ocurrió en las carreteras de Cernadilla, España, un trágico siniestro donde también falleció su hermano André Silva. Aquella desgracia enlutó al deporte a nivel mundial, por lo que leer su nombre actualmente como una simple duda por "problemas físicos" causó indignación, sorpresa y una avalancha de comentarios entre los aficionados.

LA POSTURA DEL COMUNICADOR Y LA LISTA OFICIAL DE PORTUGAL

Lejos de guardar silencio ante la inmensa ola de señalamientos en internet, Edgar Valero decidió afrontar las consecuencias en su cuenta oficial de X (plataforma conocida anteriormente como Twitter). El periodista tomó la bochornosa situación con bastante ironía, reconociendo abiertamente su falta de tacto. En su mensaje público, aceptó la tremenda falla, prometiendo a todos sus lectores que para su siguiente texto él estaría "más vivo" al momento de redactar. Esta peculiar forma de disculparse bajó un poco la tensión y convirtió el error en un momento viral.

El mensaje de Edgar Valero tras su equivocación. Captura de pantalla

Mientras tanto, los verdaderos fanáticos del balompié aguardan con ansias la auténtica lista oficial de Portugal. La Federación de Portugal informó que, Roberto Martínez anunciará el viernes 20 de marzo a los elementos que realizarán el viaje para encarar a la Selección Mexicana. El enfrentamiento promete ser una fiesta total en las gradas del majestuoso e imponente Estadio Azteca, un escenario que afina sus últimos detalles para deslumbrar al mundo entero con su renovación.