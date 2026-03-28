Portugal elogia el ambiente que hay en México, previo a reinauguración del Estadio Banorte

La selección de Portugal elogió el ambiente que hay en México, previo al partido que reinaugurará el Estadio Banorte, después de que fue cerrado tras finalizar el torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

En diferentes videos en su cuenta oficial, la selección de Portugal mostró aspectos de la Ciudad de México, entre ellos Coyoacán, donde se ve en algunos momentos la playera de los lusos. Asimismo, se muestran algunas de las actividades comerciales que hay en las calles, así como enaltecer la bandera de México.

“Los colores de Portugal ya están presentes en las calles de la Ciudad de México”, publicó la cuenta oficial de la selección de Portugal.

En otro de los videos, mostró aspectos de los jugadores en el hotel de concentración, donde disfrutaron del paisaje. En el diálogo, se encontró Paulinho, delantero de los Diablos Rojos del Toluca.

Dentro de las actividades en la Ciudad de México, algunas leyendas de Portugal se adentraron en Tepito para aventarse un “amistoso”.

El encuentro entre México y Portugal marcará la reapertura del Estadio Banorte, que albergará cinco partidos del Mundial 2026, incluida la ceremonia de inauguración el próximo 11 de junio, con el partido entre el Tricolor y Sudáfrica.

El Coloso de Santa Úrsula se convertirá en el primer estadio en albergar partidos de tres Copas del Mundo, tras haberlo hecho en 1970 y 1986.