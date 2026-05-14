Santiago Sandoval, joven de 18 años que brilla en Chivas

Santiago Sandoval González le ha venido dando satisfacciones a Chivas a su corta edad. El mediocampista suma 3 goles en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, dos de ellos claves para remontar a Tigres en Cuartos de final y el último ante Cruz Azul, aprovechando un error de Kevin Mier en la ida de las semifinales en el Estadio Ciudad de México.

Datos de Santiago Sandoval, canterano de Chivas Mexsport

‘Santi’ ha respondido a la confianza que le depositó Gabriel Milito, desde que el técnico llegó a Chivas. Se adapta al plan de partido y lo realiza de forma excelsa. Ante Tigres se robó el protagonismo, jugó detrás de los dos delanteros y se movió con libertad por las bandas; su ataque se basó en la espalda de los defensores; su movilidad otra de sus cualidades, además de la presión alta que ejerce. Firmó un doblete en tres minutos, 74 y 77’, para que el Guadalajara igualara 3-3 ante los felinos y poder avanzar a semis por mejor posición en la tabla.

Santiago Sandoval debutó en a Liga MX en un partido contra el León Mexsport

¿QUIÉN ES SANTIAGO SANDOVAL, JOVEN QUE BRILLA EN CHIVAS?

Santiago Sandoval es canterano de Chivas y pasado por diferentes procesos: inició con la Sub-14 en 2022, después pasó a Sub-17 y Sub-21, en éstos últimos jugó 21 partidos y marcó seis goles.

En este 2026, también jugó con la Selección Mexicana en la categoría Sub-20.

Gabriel Milito confió en Santiago Sandoval y lo subió al primer equipo en el Apertura 2025 Mexsport

Para el Torneo Apertura 2025, Gabriel Milito sumó dos canteranos al primer equipo: Santiago Sandoval y Samir Inda.

‘Santi’ debutó en la Liga MX un sábado 19 de julio de 2025, en el partido que sostuvieron el León y Chivas; ingresó de cambio.

Santiago Sandoval sumó 3 goles en Liguilla del Clausura 2026 de Liga MX Mexsport

Su primer gol en el máximo circuito lo marcó en la fecha 5 del Apertura 2025, ante Juárez, unos días después de su debut profesional. Entró como suplente al minuto 60 y pasaron 23 minutos para que sacudiera las redes tras un remate de cabeza a un servicio de Cade Cowell.

Santiago Sandoval juega como atacante por ambas bandas y también como mediocampista.