Sigue la tensión previo al Mundial: Irán no recibe visados para viajar a EU

La participación de la selección de Irán en el Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo a su historia. Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní, reveló que no han recibido los visados para que realicen el viaje a Estados Unidos.

“Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionarnos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse. No hemos recibido ningún informe de la otra parte sobre quiénes obtuvieron visados. Aún no se expidieron visados”, declaró Mehdi Taj.

Decenas de aficionados despidieron a su selección con miras al Mundial 2026 Reuters

El presidente de la Federación Iraní señaló que los jugadores tienen que desplazarse a la capital turca, Ankara, para que se les tomen las huellas dactilares en el marco del procedimiento de visado.

“Nosotros no tenemos nada que ver con Estados Unidos. Nos hemos clasificado para la Copa del Mundo y es a la FIFA a quien le corresponde organizarla”, indicó.

En Irán destacan reunión con FIFA para que les proporcione garantías Reuters

EN IRÁN PONEN EN LA MESA LA CREDIBILIDAD DEL MUNDIAL

Kazem Gharibabadi, viceministro iraní de Relaciones Exteriores, puso sobre la mesa el tema de la credibilidad del Mundial 2026, debido al papel que desempeña la FIFA en dar garantías a su selección.

“Si (la FIFA) no puede garantizar que todas las selecciones clasificadas, incluida Irán, puedan entrar en el territorio del país anfitrión sin discriminación ni restricciones, se verá comprometida la propia credibilidad de la Copa del Mundo”, publicó en la red social X.

En Irán ponen en duda la credibilidad del Mundial, si es que FIFA no es capaz de dar condiciones Reuters

Irán celebró el miércoles una ceremonia de despedida para su selección nacional de futbol, antes de su partida hacia el Mundial de 2026.

Con información de AFP