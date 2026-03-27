Portugal hace viral su visita a Tepito: publica espectacular video de su cascarita en el barrio bravo

Si ayer las fotos filtradas de las leyendas de Portugal en el corazón de la Ciudad de México encendieron la mecha, el video publicado hoy por la federación lusa ha terminado por dinamitar las redes. Lo que parecía una visita de cortesía se convirtió en una inmersión en la cultura de Tepito, apenas unas horas antes de que el balón ruede en el renovado Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte).

Bajo el título “Sneak peek de um jogo lendário em Tepito” (un adelanto de un partido legendario en Tepito”), el clip muestra a figuras de la talla de Rui Patrício, Nuno Gomes y Ricardinho fuera de la burbuja del futbol de élite y abrazando el caos magnético de uno de los sectores más desafiantes de Latinoamérica.

El 'Maracaná' como escenario de culto

El video captura la esencia de la "cascarita" en la emblemática cancha del Maracaná de Tepito. No hubo protocolos rígidos; hubo sudor, risas y ese talento que no caduca con el retiro. Hélder Postiga, Fernando Meira y Ditesef Fernandes se ven disputando el esférico entre el color de los puestos y el grito de una afición que ayer los recibió como si fueran hijos del barrio.

Uno de los momentos que más clics está generando es el paseo en motoneta de los astros portugueses, una imagen que ya se volvió el meme de la jornada pero que, en el fondo, destila un respeto genuino por los códigos locales.

Siempre nos sentimos seguros en uno de los barrios más desafiantes de la Ciudad de México. Quiero dar las gracias por la hospitalidad, la amistad genuina y la amabilidad de todos aquellos quienes nos recibieron”, declaró Madjer, el mago del futbol de playa, cuya experiencia en el asfalto tepiteño calificó de "inolvidable".

La producción audiovisual de Portugal sirve como el gancho perfecto para el amistoso de este sábado frente a la Selección Mexicana.

Con este video, Portugal ya anotó el primer gol de la gira, ganándose el respeto de una de las zonas más críticas de la capital mexicana y preparando el terreno para una reinauguración del Coloso de Santa Úrsula que promete ser histórica.