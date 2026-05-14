Natalia Jiménez y Místico, reencuentro memorable por 20 años de ‘Me Muero’

La Arena México tendrá un reencuentro memorable, cuando se fundan la lucha libre con la música. El próximo viernes 15 de mayo de 2026, Natalia Jiménez y Místico celebrarán 20 años de la canción “Me Muero”, un tema que marcó toda una generación y que se convirtió en el himno del “Rey de Plata y Oro”.

“Estamos celebrando los 20 años de ‘Me Muero’, de que hicimos el video juntos aquí en la Arena México y pues estamos súper contentos. Este 15 de mayo lo vamos a celebrar por todo lo grande”, declaró Natalia Jiménez en el CMLL Informa.

Místico se presentará con el 'Sky Team' para celebrar los 20 años del tema 'Me Muero' CMLL

Por su parte, Místico destacó lo que le ha dejado este éxito de Natalia Jiménez y La Quinta Estación.

“No nada más es una canción o una entrada para luchador, la gente ha hecho que es un himno para Místico, es algo maravilloso. He estado en Costa Rica, Japón, Estados Unidos, todo México, y es algo muy bonito que la gente la cante a todo pulmón y que llore, no se puede pagar con nada más que haciendo mi trabajo arriba del ring”, mencionó el Rey de Plata y Oro.

El viernes 15 de mayo de 2026, Natalia Jiménez acompañará a Místico en su presentación en lo que será la batalla estelar del Viernes Espectacular. El ídolo mexicano hará tercia con Máscara Dorada y Neón, para enfrentar a Volador Jr, Averno y Último Guerrero.

MÍSTICO TRIUNFÓ EN LA ARENA PUEBLA

El pasado lunes, Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr se impusieron a Soberano Jr, Hechicero y Averno en la Arena Puebla, que presentó un lleno total.