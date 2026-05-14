Sugieren “cobro de factura” contra Chivas tras polémico arbitraje

La polémica arbitral que envolvió el empate entre Cruz Azul y Chivas en la semifinal de ida del Clausura 2026 sigue creciendo y ahora alcanzó incluso teorías sobre posibles represalias dentro del futbol mexicano.

Fernando Ceballos, comentarista de Fox, dejó entrever que las decisiones que afectaron al Rebaño podrían estar relacionadas con el hecho de que Amaury Vergara, dueño de Chivas, pidió que sus jugadores seleccionados por México regresaran a la concentración rojiblanca, luego de que Toluca aparentemente también recuperó a sus seleccionados para su duelo de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Vergara lo hizo público con un posteo en redes sociales que cimbró la estructura del futbol mexicano.

Amaury Vergara puso un tuit que sacudió la estructura de la Federación, que exhibió malos manejos, que exhibió tratos en lo oscurito… y yo no quiero pensar que lo de hoy es un cobro de factura por el tuit de Amaury Vergara”, dijo Ceballos tras el encuentro disputado en el Estadio Banorte.

El analista aseguró que hubo al menos dos decisiones claras que terminaron perjudicando al conjunto rojiblanco. Primero señaló una acción en la que consideró que Osinachi Ebere debió ser expulsado durante el primer tiempo.

Yo creo que sí es roja… es una plancha. Pero como cambia el reglamento en la liguilla, en la liguilla ya no”, comentó con ironía.

Sin embargo, el momento que más molestó al comentarista fue el penal señalado a favor de Cruz Azul tras intervención del VAR, jugada que terminó representando el empate cementero.

Parece que el penal inventado en los 90 minutos se lo pitó el VAR. Porque no sabía qué marcar y esperaba a ver qué le decían”, lanzó.

Además, cuestionó directamente el actuar de la cabina de videoarbitraje por no pedirle al silbante revisar nuevamente la jugada en el monitor.

¿Por qué demonios el VAR no le dice ‘venla a ver’? Porque no hay penal, porque posiblemente no es falta”, añadió.

Las palabras de Ceballos rápidamente encendieron las redes sociales, especialmente entre aficionados rojiblancos que desde el final del partido habían mostrado molestia por las decisiones arbitrales.

Todo ocurre una semana después del escándalo entre Amaury Vergara y la estructura del futbol mexicano, que aunque aparentemente terminó sin consecuencias, ya que Toluca no contó con sus jugadores seleccionados y Chivas envió a los propios a la concentración nacional a tiempo, pese a haberlos puesto a entrenar unas horas antes de que la misma comenzara, dejó expuesto un manejo que hasta el momento nadie ha explicado públicamente.

Mientras tanto, el empate dejó mejor parado a Chivas, ya que el criterio de posición en la tabla favorece al Guadalajara en caso de igualdad global, obligando a Cruz Azul a ganar en el partido de vuelta, en el Estadio Jalisco, para avanzar a la Final del Clausura 2026.