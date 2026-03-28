En Portugal alaban a México rumbo al Mundial; ‘El Banorte, una catedral’

Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal, se marchó encantado del Estadio Banorte, de su fiesta y de la garra mostrada por el equipo mexicano que dirige Javier Aguirre.

“Destacar que los mexicanos en Europa son importantes en sus vestidores, no me sorprende esta selección, conozco al profe Aguirre, mucha claridad en su trabajo, de hacerlos competitivos, es lo que esperábamos”, dijo el timonel de los lusitanos.

El técnico Roberto Martínez señaló que el partido no fue tan bueno para el aficionado Mexsport

De cierto modo, Roberto Martínez se mostró con pena por lo gris del marcador, pero insistió en que disfrutó del estilo que refleja Aguirre en los mexicanos.

“El partido necesitaba un gol para estar abierto, para el fan no fue tan bueno, pero fue bueno táctico, exigen mucho los contrataques, de la velocidad que tiene la selección mexicana y experiencia”.

Destacan el desempeño de Raúl Jiménez Mexsport

Entre los elogios, el técnico de Portugal resaltó a la figura de Raúl Jiménez, delantero del Fulham.

“Tienen a un jugador como Raúl Jiménez, es una selección bien armada, sin duda dará mucho de qué hablar en el Mundial”.

También el seleccionador quedó maravillado del Estadio Banorte.

“Es una pena que los técnicos no dejemos que la mente se vaya, pero cuando llegamos nos sentimos como un premio estar en el Banorte. No es fácil tener un estadio mítico, se ha hecho moderno, es una catedral, dado que pasaron aquí Maradona y Pelé”.

Y al igual que Javier Aguirre, Roberto Martínez consideró que el choque y el empate con México fue justo.

“Justo el empate, somos un equipo que queremos el balón, creo que tuvimos 10 remates, pero mejor muy satisfecho”.

El estratega de Portugal hizo énfasis también en tener a Paulinho en el radar, aunque sus opciones de ir al Mundial son complicadas por la competencia interna.

“Paulinho puede salir muy orgulloso, es difícil entrar a la selección, porque hay muchos jugadores, tenemos lista de 53 jugadores por el perfil, tienen capacidad para llegar, no depende del jugador, es la estrategia del entrenador.

“Es el tipo de jugador que estaría en todas las convocatorias de otras selecciones, está en un buen club (Toluca), delante tiene a un gran delantero (Cristiano Ronaldo). Todo lo que ha hecho Paulinho es fantástico, espero siga así y nos ponga las cosas difíciles para la lista final”, concluyó el español Roberto Martínez.