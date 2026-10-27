¿La portería de la Selección Mexicana, en buenas manos? Memo Ochoa reacciona a la actual generación 

Guillermo Ochoa dejó un legado en la portería de la Selección Mexicana, pero también una responsabilidad que seguirá en disputa con el nuevo comienzo tricolor bajo el mando del técnico Rafael Márquez.

Oficialmente retirado de las canchas, Memo no dudó en pintar un panorama positivo para la posición, en la que Raúl ‘tala’ Rangel lleva mano por su titularidad en el Mundial 2026.

“Son buenos chicos y con mucho talento, están haciendo bien las cosas”, destacó el exportero de la actual camada, en la que también destacan Alex Padilla (Athletic Club), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Óscar “Gato” García (León), Carlos Moreno (Pachuca) y Andrés Sánchez (Atlético de San Luis).

Sin embargo, la leyenda americanista evoca como principal candidato a Luis Ángel Malagón, quien causó baja de la Selección meses antes de la Copa del Mundo, por una lesión, al tiempo que competía internamente con Rangel por la titularidad.

“Ahora Raúl que ya lo vieron jugar. También a Luis (Malagón)que ya regresó, no quiero dejar de decir alguno. Hay camadas de chicos que hay que dejarlos trabajar, ser pacientes a que tengan ritmo, que se instalen un poco en la Selección”, añadió Guillermo Ochoa tras recibir la Medalla Anáhuac de Deporte 2026 por su trayectoria futbolística.

En esa línea de visualizar un buen futuro bajo los tres palos de la Selección Mexicana, Memo advirtió de la presión para quienes aspiran a un lugar con Rafa Márquez.

“Que van a pasar momentos buenos y otros no, hay que sobreponerse, porque la Selección Mexicana es demasiada responsabilidad y creo que Rafa y su cuerpo técnico estarán valorando eso para los juegos oficiales”.

En el debut de Rafa Márquez como seleccionador, llamó al mundialista ‘Tala’ Rangel, al internacional Álex Padilla y la revelación Óscar García.

Respecto a su marca personal con la portería del Tricolor, Memo registra 154 partidos y misma cantidad de goles en contra, prácticamente un promedio de un gol por juego.

En vitrina con la Selección, Guillermo Ochoa ostenta seis Copas Oro Concacaf, una Liga de Naciones Concacaf y una medalla de bronce con la Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.