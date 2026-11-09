Mirra Andreeva arrasa en las WTA Finals y vence fácilmente a Svitolina

En el calor del desierto californiano y ante la mirada de un Stadium 2 que esperaba ver a una debutante nerviosa, Mirra Andreeva respondió con la madurez y derrotó a la experimentada Elina Svitolina por 6-4, 6-0 en apenas 70 minutos.

La rusa de 19 años, tercera cabeza de serie, superó las primeras dudas de su estreno en las WTA Finals y fue creciendo con cada game. El contraste de edad se disolvió en la pista: Andreeva salvó los seis puntos de break que enfrentó, sostuvo su saque de forma impecable y, cuando el partido aún estaba en juego, aceleró para ganar los últimos siete games seguidos.

La venganza de su derrota en el Abierto de Australia y el 2-1 en el historial directo quedaron sellados con un rosco final que dejó en evidencia la superioridad de la campeona de Roland Garros.

Andreeva debuta con victoria en las WTA Finals REUTERS

Lo que empezó con cierta tensión se transformó en dominio absoluto. Svitolina, campeona de este torneo en 2018, intentó imponer su experiencia y su consistencia, pero Andreeva encontró el ritmo, ganó el 87% de los puntos con su primer saque en el set inicial y no dio respiro en el segundo.

Al final, la joven rusa no solo firmó un debut triunfal, sino que se sumó a un selecto grupo: es la séptima adolescente en ganar un partido de las WTA Finals desde que se reintrodujo el formato de round robin en 2003.

Con 51 victorias en la temporada, solo por detrás de Elena Rybakina, Andreeva demostró que la presión del escenario de fin de año no la intimida.

¿Cómo marcha el grupo de Andreeva y cuál será su próximo partido?

Tras esta victoria, el Grupo 2 de las FAGE WTA Finals queda encabezado de forma compartida por Mirra Andreeva y Aryna Sabalenka, ambas con 1-0.

La rusa llega con un balance de sets 2-0 y games 12-4 (75 % de efectividad), mientras que la bielorrusa, que superó a Karolina Muchova 7-6 (2), 7-5, acumula 14-11 en games.

Elina Svitolina y Muchova quedan en la parte baja con 0-1, lo que convierte el duelo entre las dos líderes en el partido que definirá el liderazgo temprano del sector y las opciones de clasificación a semifinales.

El siguiente compromiso de Andreeva será precisamente ante Aryna Sabalenka, programado para el miércoles 11 de noviembre en Indian Wells. Será la revancha de la Final de Indian Wells 2025, en la que la entonces adolescente venció a la bielorrusa y se convirtió en la tercera campeona más joven de la historia del torneo.

Aunque Sabalenka lidera el historial directo 4-2, el contexto de las mismas pistas donde Andreeva ya la superó añade un componente narrativo especial a un cruce que, con ambas invictas, apunta a ser el momento más esperado del Grupo 2.